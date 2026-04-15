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आक्रोशित अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्य का किया बहिष्कार, पुलिस थानाधिकारी पर वकीलों से दुर्व्यवहार का आरोप

वकीलों के प्रति पुलिस के रवैये के खिलाफ पूरे डीडवाना जिले में अधिवक्ताओं की हड़ताल रही.

Lawyers Strike in Didwana
जिला न्यायालय परिसर डीडवाना (ETV Bharat Kuchamancity)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 15, 2026 at 5:45 PM IST

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कुचामनसिटी: डीडवाना-कुचामन जिले के डीडवाना में पुलिस थानाधिकारी द्वारा वकीलों के साथ दुर्व्यवहार का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. इस मामले में एसपी के कथित उपेक्षित रवैये और थानाधिकारी पर कार्रवाई नहीं होने से आक्रोशित जिला बार संघ के अधिवक्ताओं ने बुधवार दोपहर बाद न्यायिक कार्य का बहिष्कार कर प्रदर्शन किया. वकीलों ने पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. पूरे जिले में वकीलों की हड़ताल रही. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा.

वकीलों ने आरोप लगाया कि डीडवाना थाना अधिकारी ने गत दिवस बार संघ के एक वकील के साथ दुर्व्यवहार किया और बिना एफआईआर लिखे ही उन्हें हवालात में बंद करने की धमकी दी, जिससे पूरे वकील समुदाय की भावनाएं आहत हुई हैं. वकीलों ने बताया कि जब वे ज्ञापन देने एसपी कार्यालय पहुंचे तो एसपी ने उनका ज्ञापन तक नहीं लिया. इससे डीडवाना सहित लाडनूं, कुचामन, नांवा, मकराना व परबतसर के बार संघों में भी रोष व्याप्त है.

पढ़ें: जोधपुर में कोर्ट परिसर में वकील और पुलिस अधिकारी के बीच विवाद, 'सॉरी' से सुलह हुई

पीड़ित अधिवक्ता हकीम खान ने बताया कि 12 अप्रैल को उनकी खड़ी गाड़ी को किसी अज्ञात व्यक्ति ने टक्कर मार दी. शिकायत लेकर थाने पहुंचने पर थानाधिकारी ने दो घंटे बाद आने को कहा. वापस जाने पर टक्कर मारने वाले ने अपनी गलती मान ली, लेकिन थाना प्रभारी ने दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने और गाड़ियां जब्त करने की बात कही. आरोप है कि जब हकीम खान ने पीड़ित होने की बात कही तो थानाधिकारी ने कहा, 'वकील हो तो क्या हुआ? तुम्हारे जैसे कई वकील घूमते हैं.'

आंदोलन जारी रखने की चेतावनी: अधिवक्ता बलवीर सिंह बड़ाबरा ने कहा कि थानाधिकारी का निलंबन और एसपी का तबादला होने तक आंदोलन जारी रहेगा. वकीलों ने ज्ञापन में थानाधिकारी को निलंबित करने तथा एसपी रिचा तोमर का तबादला करने की मांग की है.

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