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दिल्ली में पुलिस-वकील विवाद सुलझा, ACP और SHO के तबादले के बाद वकीलों की अनिश्चितकालीन हड़ताल खत्म

पटियाला कोर्ट ( फाइल फोटो )

नई दिल्ली: दिल्ली के वकीलों की मांगे मान लिये जाने के बाद वकीलों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल खत्म करने का ऐलान लिया है. ऑल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स बार एसोसिएशंस ऑफ दिल्ली ने वकीलों से 29 अक्टूबर से न्यायिक कार्यों में शामिल होने को कहा है.

इस मामले में शाहदरा थाने के एसएचओ अरुण कुमार और एसीपी मनस्वी वशिष्ठ का तबादला कर दिया गया है. तबादले का आदेश जारी होने के बाद को-आर्डिनेशन कमेटी ने हड़ताल वापस लेने का ऐलान किया. दोनों पुलिस अधिकारियों के तबादले और हड़ताल खत्म करने का फैसला को-आर्डिनेशन कमेटी और दिल्ली पुलिस के प्रतिनिधियों के बीच आज हुई बैठक के बाद लिया गया.