दिल्ली में पुलिस-वकील विवाद सुलझा, ACP और SHO के तबादले के बाद वकीलों की अनिश्चितकालीन हड़ताल खत्म
इस मामले में शाहदरा थाने के एसएचओ अरुण कुमार और एसीपी मनस्वी वशिष्ठ का तबादला कर दिया गया है.
Published : October 28, 2026 at 8:23 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली के वकीलों की मांगे मान लिये जाने के बाद वकीलों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल खत्म करने का ऐलान लिया है. ऑल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स बार एसोसिएशंस ऑफ दिल्ली ने वकीलों से 29 अक्टूबर से न्यायिक कार्यों में शामिल होने को कहा है.
इस मामले में शाहदरा थाने के एसएचओ अरुण कुमार और एसीपी मनस्वी वशिष्ठ का तबादला कर दिया गया है. तबादले का आदेश जारी होने के बाद को-आर्डिनेशन कमेटी ने हड़ताल वापस लेने का ऐलान किया. दोनों पुलिस अधिकारियों के तबादले और हड़ताल खत्म करने का फैसला को-आर्डिनेशन कमेटी और दिल्ली पुलिस के प्रतिनिधियों के बीच आज हुई बैठक के बाद लिया गया.
बता दें कि दिल्ली के वकीलों की हड़ताल का आज दूसरा दिन था. दरअसल शाहदरा थाने में वकीलों के साथ कथित दुर्व्यवहार और धमकी देने की घटना के विरोध में वकील न्यायिक कार्यों का बहिष्कार कर रहे थे. 27 अक्टूबर को कड़कड़डूमा कोर्ट के वकीलों ने पूर्वी दिल्ली के ज्वायंट कमिश्नर ऑफ पुलिस के दफ्तर पर जाकर प्रदर्शन किया था और एसीपी मनस्वी वशिष्ठ और संबंधित एसएचओ को निष्पक्ष जांच पूरी होने तक तत्काल निलंबित करने की मांग की.
ये मामला वकील ललित बंसल के सिर में गंभीर चोट लगने की घटना से जुड़ा है. को-आर्डिनेशन कमेटी का आरोप है कि पुलिस ने इस मामले में आरोपियों के खिलाफ उचित कार्रवाई नहीं की. इसके बाद जब वकील पुलिस स्टेशन पहुंचे तो उनके साथ कथित तौर पर धमकी भरा व्यवहार किया गया. इस मामले में वकील अमूल्य रतन शिकायतकर्ता हैं. 23 अक्टूबर की शाम कई वकील शाहदरा थाना पहुंचे और घटना के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की थी.
कमेटी के मुताबिक उस समय एसीपी और थाना प्रभारी ने वकीलों को भरोसा दिलाया था कि मामले में शामिल आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा. हालांकि 24 अक्टूबर को जब वकील दोबारा थाने पहुंचे तो उन्हें पता चला कि संबंधित आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया था और कथित तौर पर उन्हें छोड़ दिया गया था. इससे वकीलों में गंभीर नाराजगी पैदा हुई.
कमेटी के अनुसार, जब अधिवक्ता मामले में पुलिस की कार्रवाई पर नाराजगी जताने और जवाबदेही तय करने की मांग लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचे, तो एसीपी मनस्वी वशिष्ठ ने कथित तौर पर अपना रिवाल्वर दिखाया और वहां मौजूद वकीलों को धमकाया.
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