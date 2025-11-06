ETV Bharat / state

हरियाणा पुलिस के आश्वासन के बाद दिल्ली में वकीलों की हड़ताल खत्म, कल से न्यायिक कार्य करेंगे वकील

दिल्ली के एक वकील विक्रम सिंह को हत्या के एक मामले में गुरुग्राम के एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया था.

दिल्ली में वकीलों की हड़ताल खत्म
दिल्ली में वकीलों की हड़ताल खत्म (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : November 6, 2025 at 8:47 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली की निचली अदालतों में एक वकील को हत्या के एक मामले में गुरुग्राम के एसटीएफ की ओर से कथित रुप से फंसाने के खिलाफ गुरुवार को हड़ताल रही. इस मामले में हरियाणा पुलिस की ओर से मिले आश्वासन के बाद कोआर्डिनेशन कमेटी ने इस हड़ताल को आगे जारी नहीं रखने का फैसला किया है यानि कल से वकील न्यायिक कार्य में हिस्सा लेंगे.

आज निचली अदालतों में हड़ताल की वजह से कोर्ट में प्रभावी काम नहीं हुआ. पक्षकारों को अपने मामले में डेट ही मिली. राऊज एवेन्यू कोर्ट में वकीलों ने नारेबाजी की और हरियाणा पुलिस की ओर से एक वकील को गिरफ्तार करने की निंदा की. आज कोआर्डिनेशन कमेटी की बैठक में हरियाणा पुलिस की ओर से मिले आश्वासन के बाद हड़ताल को वापस ले लिया गया.

बता दें कि दिल्ली के एक वकील विक्रम सिंह को हत्या के एक मामले में गुरुग्राम के एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया. कोआर्डिनेशन कमेटी ने कहा कि वकील विक्रम सिंह को गुरुग्राम के एसटीएफ ने केवल इस आधार पर फंसा दिया कि वो सह-आरोपियों की ओर से उस मामले में पेश हुए थे. कोआर्डिनेशन कमेटी ने कहा कि गुरुग्राम एसटीएफ की ये कार्रवाई लीगल प्रोफेशन की स्वतंत्रता पर सीधा हमला है और ये वकीलों को अपना काम करने से रोकने के लिए धमकाने की एक कोशिश है.

कोआर्डिनेशन कमेटी ने कहा था कि पुलिस प्रशासन का ये कदम न केवल कानून के शासन को कमतर कर आंकता है बल्कि विधि व्यवसाय से जुड़े लोगों के भरोसे को तोड़ने की कोशिश है. गुरुग्राम पुलिस की इस कार्रवाई की निंदा करते हुए कोआर्डिनेशन कमेटी ने वकील विक्रम सिंह पर लगाए गए झूठे मुकदमे को वापस लेने की मांग की थी.

