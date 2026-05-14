ETV Bharat / state

दिल्ली की जिला अदालतों में आज वकीलों की हड़ताल, कामकाज ठप, जानिए क्या है वजह

दिल्ली में आज वकीलों की हड़ताल ( ETV BHARAT )

नई दिल्ली: दिल्ली की सभी जिला अदालतों में गुरूवार को न्यायिक कार्य पूरी तरह से ठप रहा. ऑल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स बार एसोसिएशंस ऑफ दिल्ली की को-ऑर्डिनेशन कमेटी के आह्वान पर वकीलों ने अदालतों के कामकाज का बहिष्कार किया. इस हड़ताल के चलते बड़ी संख्या में मामलों की सुनवाई प्रभावित हुई और पक्षकारों को परेशानी का सामना करना पड़ा. बार एसोसिएशनों की प्रमुख मांगों में जिला अदालतों के इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक और बेहतर बनाना शामिल है. वकीलों का कहना है कि अदालत परिसरों में मूलभूत सुविधाओं की कमी के कारण न्यायिक कार्य प्रभावित होते हैं. इसके अलावा जिला अदालतों की वित्तीय क्षेत्राधिकार सीमा दो करोड़ रुपये से बढ़ाकर बीस करोड़ रुपये या फिर पूरी तरह अनलिमिट करने की मांग भी उठाई गई है. कड़कड़डूमा कोर्ट से संवाददाता विवेक पठानिया की रिपोर्ट (ETV BHARAT)