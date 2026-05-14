दिल्ली की जिला अदालतों में आज वकीलों की हड़ताल, कामकाज ठप, जानिए क्या है वजह
वकीलों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं किया गया तो आंदोलन को और तेज किया जा सकता है.
Published : May 14, 2026 at 1:06 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली की सभी जिला अदालतों में गुरूवार को न्यायिक कार्य पूरी तरह से ठप रहा. ऑल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स बार एसोसिएशंस ऑफ दिल्ली की को-ऑर्डिनेशन कमेटी के आह्वान पर वकीलों ने अदालतों के कामकाज का बहिष्कार किया. इस हड़ताल के चलते बड़ी संख्या में मामलों की सुनवाई प्रभावित हुई और पक्षकारों को परेशानी का सामना करना पड़ा.
बार एसोसिएशनों की प्रमुख मांगों में जिला अदालतों के इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक और बेहतर बनाना शामिल है. वकीलों का कहना है कि अदालत परिसरों में मूलभूत सुविधाओं की कमी के कारण न्यायिक कार्य प्रभावित होते हैं. इसके अलावा जिला अदालतों की वित्तीय क्षेत्राधिकार सीमा दो करोड़ रुपये से बढ़ाकर बीस करोड़ रुपये या फिर पूरी तरह अनलिमिट करने की मांग भी उठाई गई है.
को-ऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन डीके शर्मा और सेक्रेटरी विजय बिश्नोई द्वारा जारी नोटिस में कहा गया है कि बार एसोसिएशनों की मांगों और सुझावों को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है, उनका आरोप है कि न्यायिक व्यवस्था से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले बिना बार एसोसिएशनों से सलाह-मशविरा किए लिए जा रहे हैं, जिससे वकीलों में नाराजगी बढ़ रही है.
प्रेसिडेंट बार एसोसिएशन शाहदरा वी के सिंह ने कहा कि 'वकील न्याय प्रशासन का एक अहम स्तंभ हैं और उनकी उपेक्षा का सीधा असर न्याय व्यवस्था और आम पक्षकारों पर पड़ता है.
हड़ताल के कारण दिल्ली की सभी जिला अदालतों में नियमित सुनवाई, जमानत याचिकाएं और अन्य न्यायिक प्रक्रियाएं प्रभावित रहीं. अदालत परिसरों में वकीलों ने विरोध प्रदर्शन भी किया और अपनी मांगों को लेकर प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई. बार एसोसिएशनों ने कहा कि उनका उद्देश्य न्याय व्यवस्था को बाधित करना नहीं, बल्कि उसे अधिक प्रभावी और सशक्त बनाना है.
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