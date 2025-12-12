ETV Bharat / state

देहरादून में वकीलों की हड़ताल 32वें दिन जारी, करोड़ों का हुआ नुकसान, केस बैकलॉग बोझ भी बढ़ा

किरनकांत शर्मा की रिपोर्ट

देहरादून: उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में बीते 32 दिनों से वकीलों की हड़ताल चल रही है. वकीलों के एक गुट ने 28वें दिन सरकार के आश्वासन के बाद हड़ताल खत्म करने की बात कही थी, इसके बाद भी देहरादून में वकीलों की हड़तात 32 वें दिन भी जारी है. वकीलों की हड़ताल से आम जनता का बड़ा नुकसान हो रहा है. वहीं वकीलों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है.



32वें दिन भी हड़ताल जारी: देहरादून में बीते महीने की 10 तारीख को सभी वकील हड़ताल पर चले गए थे. उनकी मांग थी कि सरकार नए कोर्ट परिसर में चेंबर का निर्माण करवाये. साथ ही जमीन आवंटन भी करें. लगभग 30 दिनों से अधिक समय से चली आ रही इस हड़ताल में रोजाना वकीलों की संख्या बढ़ती जा रही है. सरकार की तरफ से सोमवार को गृह सचिव शैलेश, जिलाधिकारी देहरादून, पुलिस कप्तान के साथ धरना स्थल पहुंचे. इसके बाद लिखित आश्वासन के बाद यह तय हो गया था की हड़ताल स्थगित की जाएगी, मगर हड़ताल आज भी जारी है.

देहरादून में वकीलों की हड़ताल (ETV Bharat)

हजारों मामले रोजाना हो रहे पेंडिंग: वकीलों की इस हड़ताल का असर सामाजिक, आर्थिक तथा प्रशासनिक स्तर पर पड़ रहा है. हड़ताल के बीच में ही बार एसोसिएशन से इस्तीफा दे चुके पूर्व सचिव राजबीर बिष्ट ने कहा हड़ताल के कारण सैकड़ों प्रकार के सार्वजनिक और निजी मामलों की सुनवाई रुकी हुई है. ज़मानत आवेदन, आपराधिक मामले भी लटके हुये हैं. पारिवारिक व वसीयत से जुड़े मामलों की प्रक्रिया, प्रॉपर्टी विवादों पर भी फैसले नहीं हो पा रहे हैं. उन्होंने कहा इन मामलों से जुड़े नागरिक रोज कोर्ट आते हैं. एक आंकड़े के मुताबिक हड़ताल के कारण रोजाना लगभग 2,000 3,000 दर्ज मामलों पर असर पड़ रहा है. 32 दिनों में हजारों मुकदमे सुनवाई के लिए पेंडिंग शेल्फ पर जा चुके हैं. जिससे केस बैकलॉग का बोझ बढ़ने वाला है.