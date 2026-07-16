ETV Bharat / state

दिल्ली हाईकोर्ट में वकीलों की हड़ताल खत्म, कल से वकील लौटेंगे काम पर

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने आज जिला अदालतों के वित्तीय क्षेत्राधिकार बढ़ाने के हाईकोर्ट प्रशासन के फैसले के खिलाफ पिछले तीन दिनों से चल रही हड़ताल खत्म कर दिया है. हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने कल यानि 17 जुलाई से न्यायिक कार्य में हिस्सा लेने का फैसला किया है.

दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने हड़ताल वापस लेने का फैसला केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय के साथ हुई बैठक में मिले आश्वासनों के बाद लिया है. हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने कहा है कि चीफ जस्टिस ने उनसे अपना प्रतिवेदन सौंपने को कहा है. बता दें कि हाईकोर्ट के वकील जिला अदालतों के वित्तीय क्षेत्राधिकार बढ़ाने के हाईकोर्ट प्रशासन के फैसले के खिलाफ 14 जुलाई से न्यायिक कार्यों का बहिष्कार कर रहे थे.

बता दें कि हाईकोर्ट प्रशासन ने दिल्ली के जिला अदालतों का वित्तीय क्षेत्राधिकार दो करोड़ से बढ़ाकर दस करोड़ कर दिया है. हाईकोर्ट प्रशासन के इसी फैसले का हाईकोर्ट बार एसोसिएशन विरोध कर रहा है. हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का कहना है कि इस फैसले से हाईकोर्ट के वकीलों पर काफी असर पड़ेगा और उनके पास केसों में 70 फीसदी की कमी हो सकती है.