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रोहिणी कोर्ट विवाद: दिल्ली की सभी जिला अदालतों में वकीलों की हड़ताल

दिल्ली में अधिवक्ताओं ने प्रदर्शन के दौरान एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग भी दोहराई.

दिल्ली की सभी जिला अदालतों में वकीलों की हड़ताल
दिल्ली की सभी जिला अदालतों में वकीलों की हड़ताल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 18, 2026 at 3:58 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में जज और अधिवक्ताओं के बीच हुए विवाद ने अब नया मोड़ ले लिया है. सोमवार को राजधानी की सभी जिला अदालतों में वकीलों ने काम बंद रखा और इस घटना के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया. अधिवक्ताओं का कहना है कि न्याय व्यवस्था में बार और बेंच दोनों की गरिमा बनाए रखना बेहद जरूरी है, लेकिन रोहिणी कोर्ट में सामने आए घटनाक्रम ने पूरे अधिवक्ता समुदाय को आहत किया है.

वकीलों की हड़ताल के चलते कई अदालतों में कामकाज प्रभावित रहा. अधिवक्ताओं ने कहा कि इस तरह के व्यवहार को किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा. प्रदर्शन के दौरान वकीलों ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए न्यायिक अधिकारियों से सम्मानजनक व्यवहार की मांग की.

दिल्ली की सभी जिला अदालतों में वकीलों की हड़ताल (ETV Bharat)

दिल्ली की सभी जिला अदालतों में वकीलों की हड़ताल

“कोर्ट को न्याय का मंदिर कहा जाता है. यहां हम अपने मुवक्किलों को न्याय दिलाने आते हैं. ऐसे में अगर कोर्ट के अधिकारियों के साथ इस तरह का व्यवहार होता है तो यह बेहद निंदनीय है. हम कोर्ट के ऑफिसर कहलाते हैं और हमारे साथ सम्मानजनक व्यवहार होना चाहिए.”-एडवोकेट मन्नू पांडे-

उन्होंने कहा कि पहले के समय में जज अधिवक्ताओं को समझाते थे और सहयोगात्मक रवैया रखते थे, लेकिन अब हालात बदलते नजर आ रहे हैं. वीडियो में जिस तरह का व्यवहार दिखाई दिया, वह पूरी तरह गलत है. हम चाहते हैं कि बार और बेंच दोनों की गरिमा बनी रहे.

एक महिला अधिवक्ता ने भी इस मामले पर नाराजगी जताई. उन्होंने कहा कि न्यायिक अधिकारियों से धैर्य और समझदारी की अपेक्षा की जाती है, लेकिन इस तरह का व्यवहार पूरे सिस्टम पर नकारात्मक असर डालता है. उन्होंने कहा कि आज सभी अधिवक्ता एकजुट होकर इस मुद्दे के खिलाफ खड़े हैं. प्रदर्शन के दौरान अधिवक्ताओं ने एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग भी दोहराई. उनका कहना है कि वर्षों से यह मांग उठाई जा रही है, लेकिन अब तक इसे लागू नहीं किया गया है.


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