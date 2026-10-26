उदयपुर एसपी ऑफिस के बाहर धरने पर बैठे वकील...सवीना एसएचओ को हटाने की मांग
प्लॉट विवाद के बाद अधिवक्ता को जान से मारने की धमकी देने का मामला.
Published : October 26, 2026 at 3:38 PM IST
उदयपुर: शहर के सवीना थाना क्षेत्र में प्लॉट विवाद के बाद अधिवक्ता को जान से मारने की धमकी देने के मामले में पुलिस और अधिवक्ताओं के बीच विवाद बढ़ गया. सवीना थानाधिकारी दलपत सिंह का कहना था, विवादित प्लॉट को लेकर दोनों पक्षों ने थाने में परिवाद दिया था. पुलिस ने शिकायत मिलते ही कार्रवाई शुरू कर दी थी. उधर, अधिवक्ता थानाधिकारी को हटाने की मांग पर अड़े हैं. अधिवक्ता सोमवार को जिला कलेक्ट्रेट परिसर स्थित एसपी कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए. पुलिस ने चार थानों के थानाधिकारी और पुलिसकर्मी तैनात किए. डीएसपी छवि शर्मा और डीएसपी रविन्द्र चारण भी मौके पर पहुंचे.
दोनों पक्षों ने थाने में दिया था परिवाद: सवीना थानाधिकारी दलपत सिंह ने बताया कि गोविंद नगर स्थित विवादित प्लॉट पर शनिवार को तोड़फोड़ हुई थी. इस संबंध में अधिवक्ता राजेश जाजोदिया और कौशल आमेटा, दोनों पक्षों ने थाने में परिवाद दिया था. थानाधिकारी ने बताया, प्लॉट को लेकर दोनों पक्षों के बीच पथराव हुआ था. सूचना पर मौके पर पहुंचे तो कौशल आमेटा घायल मिला. एक वकील को भी चोटें लगी थी. पुलिस आमेटा को पकड़ने का प्रयास कर रही थी, तभी अधिवक्ता बड़ी संख्या में थाने पहुंच गए.
पढ़ें:भाजपा नेता पर हमला, 5-7 पिकअप में हथियारों के साथ आए थे बदमाश, थाने पर धरना
धमकी देने का आरोप: बार एसोसिएशन अध्यक्ष जितेन्द्र जैन के अनुसार, रविवार को अधिवक्ता राजेश जाजोदिया एक मामले में शिकायत देने सवीना थाने पहुंचे.तभी कौशल आमेटा भी थाने पहुंच गया. आरोप है कि उसने पुलिसकर्मियों के सामने ही जाजोदिया को जान से मारने की धमकी दी. अधिवक्ताओं का आरोप है कि पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की. रविवार शाम अधिवक्ताओं ने सवीना थाने का करीब तीन घंटे घेराव किया था. एएसपी उमेश ओझा और डीएसपी छवि शर्मा ने मौके पर पहुंचकर समझाइश की. रात करीब 9 बजे प्रदर्शन समाप्त हुआ.
आज तक की मोहलत: अधिवक्ताओं ने एएसपी को लिखित शिकायत देकर थानाधिकारी को हटाने की मांग की थी. सोमवार सुबह तक कार्रवाई नहीं होने पर अधिवक्ता दोबारा एकत्र हुए और एसपी कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए. दोपहर बाद अधिवक्ताओं के प्रतिनिधिमंडल के उदयपुर रेंज आईजी गौरव श्रीवास्तव से मिलने की संभावना जताई गई.
पढ़ें:Ritu Barala Assault Case: जयपुर में FIR दर्ज न होने पर भड़की कांग्रेस, रातभर चला धरना, आज कमिश्नरेट घेराव की चेतावनी
पढ़ें:घड़साना किसान आंदोलन: श्रीगंगानगर कूच का ऐलान, हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में हजारों किसान रवाना
पढ़ें: प्रदेश भर में आबकारी नीतियों के विरोध में उतरे ठेकेदार, पॉलिसी में बार-बार बदलाव रोकने समेत 6 मांगों को लेकर जयपुर में धरना