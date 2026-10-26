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उदयपुर एसपी ऑफिस के बाहर धरने पर बैठे वकील...सवीना एसएचओ को हटाने की मांग

उदयपुर में एसपी आफिस के बाहर धरना देते अधिवक्ता ( ETV Bharat Udaipur )

उदयपुर: शहर के सवीना थाना क्षेत्र में प्लॉट विवाद के बाद अधिवक्ता को जान से मारने की धमकी देने के मामले में पुलिस और अधिवक्ताओं के बीच विवाद बढ़ गया. सवीना थानाधिकारी दलपत सिंह का कहना था, विवादित प्लॉट को लेकर दोनों पक्षों ने थाने में परिवाद दिया था. पुलिस ने शिकायत मिलते ही कार्रवाई शुरू कर दी थी. उधर, अधिवक्ता थानाधिकारी को हटाने की मांग पर अड़े हैं. अधिवक्ता सोमवार को जिला कलेक्ट्रेट परिसर स्थित एसपी कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए. पुलिस ने चार थानों के थानाधिकारी और पुलिसकर्मी तैनात किए. डीएसपी छवि शर्मा और डीएसपी रविन्द्र चारण भी मौके पर पहुंचे.