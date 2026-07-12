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वकीलों ने जोड़ दिया टूटा रिश्ता, कुटुंब न्यायालय में हुआ खुशियों भरा फैसला, फिर एक हुए पति-पत्नी

कभी कोर्ट में एक दूसरे को गुस्से से देखने वाले पति-पत्नी नवदंपत्ति की तरह खुशी से अपने घर लौटे.

RAIPUR FAMILY COURT
वकीलों ने जोड़ दिया टूटा रिश्ता (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 12, 2026 at 2:00 PM IST

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रायपुर: कहते हैं शादी के लिए जोड़ियां ऊपरवाला बनाता है. लेकिन इन जोड़ियों को गठबंधन धर्म में मजबूती से एक बनाए रखना पति और पत्नी दोनों का ही धर्म होता है. परिवार रुपी इस गाड़ी को चलाने के लिए दोनों पहियों (पति-पत्नी) का वैचारिक रुप से सही होना जरुरी होता है, तभी जीवन की गाड़ी सही से दौड़ती है, वर्ना पारिवारिक क्लेश में पड़कर जीवन की गाड़ी बीच सड़क पर बैठ जाती है.

टूटता रिश्ता फिर से जुड़ा

रायपुर में एक ऐसे ही पति-पत्नी की जीवन रुपी गाड़ी गृहस्थ संसार की पटरी से उतर गई, जब दोनों के बीच हर बात को लेकर विवाद होने लगा. लेकिन इन तमाम मतभेदों के बावजूद पति-पत्नी ने अपना कर्तव्य और धर्म का रास्ता नहीं छोड़ा. नतीज ये हुआ कि जो रिश्ता तलाक तक पहुंच चुका था, वो रिश्ता फिर से प्रेम और कर्तव्य की अटूट डोरी से बंध गया. दोनों ने फिर से बिखरे परिवार को एक करने की कसम खाई और अंहकार को त्यागकर बच्चों के भविष्य को संवारने का प्रण लिया. कभी कोर्ट में एक दूसरे को गुस्से से देखने वाले पति-पत्नी नवदंपत्ति की तरह खुशी से अपने घर लौट गए.

पति-पत्नी ने मानी अपनी गलती

दरअसल, ये पूरा मामला रायपुर कुटुंब न्यायालय का है. पति और पत्नी पिछले 2 सालों से अलग-अलग रह रहे थे. दोनों के बीच कानूनी लड़ाई भी चल रही थी. आरोप और प्रत्यारोप के बीच दोनों के बीच न सिर्फ दूरियां बढ़ रही थी, बल्कि बच्चों का भविष्य भी अंधकारमय होता जा रहा था. दोनों पक्षों के अधिकवक्ताओं ने इस मुश्किल हालात में पति-पत्नी को समझाया और उनको उनकी जिम्मेदारी का अहसास भी कराया. नतीजा ये हुआ कि दोनों ने आपसी मतभेद भुलाकर आपस में एक हो गए.


बच्चों का भविष्य बना सबसे बड़ा कारण

3 मासूम बच्चों की परवरिश और उनका भविष्य इस फैसले की सबसे बड़ी वजह बना. पति-पत्नी ने महसूस किया कि उनकी लड़ाई का सबसे ज्यादा असर बच्चों पर पड़ रहा है, इसलिए उन्होंने अदालत की लंबी लड़ाई खत्म कर अपने परिवार को एक आगे ले जाने का मौका देने का निर्णय लिया.



''रिश्तों में जीत-हार नहीं, बड़ी होती है समझ''

इस मामले में कोई हारा नहीं और कोई जीता नहीं, असली जीत उस मुस्कान की थी, जो लंबे समय बाद पति-पत्नी के चेहरों पर लौटी. जब रिश्तों में संवाद की शुरुआत होती है, तो कई बार वर्षों की दूरियां भी कुछ पलों में खत्म हो जाती है. यह केस इस बात का संदेश देता है कि न्यायालय केवल कानूनी निर्णय देने का स्थान नहीं, बल्कि सही मार्गदर्शन और सकारात्मक प्रयासों से टूटते परिवारों को जोड़ने का माध्यम भी बन सकता है. अधिवक्ताओं की संवेदनशील भूमिका ने साबित किया कि न्याय का अर्थ केवल कानून लागू करना नहीं, बल्कि समाज में सौहार्द और परिवारों को बचाना भी है.



सबसे बड़ी जीत परिवार की मुस्कान: अधिवक्ता भगवानू नायक

अनावेदक पक्ष के अधिवक्ता भगवानू नायक ने कहा, पक्षकारों के चेहरों पर लौटी मुस्कान ही हमारी सबसे बड़ी जीत है. इस प्रकरण में किसी एक पक्ष की नहीं, बल्कि पूरे परिवार की जीत हुई. न्याय का वास्तविक उद्देश्य केवल फैसला सुनाना नहीं, बल्कि जहां संभव हो रिश्तों को बचाना और समाज में सौहार्द स्थापित करना भी है.



बच्चों का भविष्य हुआ सुरक्षित:अधिवक्ता विजयलक्ष्मी वर्मा

आवेदिका पक्ष की अधिवक्ता विजयलक्ष्मी वर्मा ने कहा, यह न्याय की सच्ची जीत है. हमारे सामूहिक प्रयासों से एक बिखरा हुआ परिवार फिर से एक हो सका. इस मामले में किसी की हार नहीं हुई, बल्कि दोनों पक्षों और उनके तीनों बच्चों का भविष्य सुरक्षित हुआ है.

''रिश्ते अहंकार से नहीं चलते''

कभी-कभी एक कदम पीछे हट जाना हार नहीं, बल्कि जीत का आगाज होता है. बुजुर्ग भी कहते हैं कि रिश्ते अहंकार और विरोध से नहीं चलते, बल्कि प्रेम और परस्पर संवाद से बढ़ते हैं.

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