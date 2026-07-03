वाराणसी: राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के बाद वकीलों ने काशी विश्वनाथ मंदिर को लेकर जताई चिंता, कहा- कर्मचारियों की आय की होनी चाहिए जांच
बनारस बार के पूर्व महामंत्री अधिवक्ता नित्यानंद राय ने कहा कि विश्वनाथ धाम का भी मैनेजमेंट पूरी तरीके से भ्रष्टाचार की जद में है
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 3, 2026 at 6:29 PM IST
वाराणसी : अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के बाद अब वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में चढ़ावे को लेकर सवाल उठने लगे हैं. वाराणसी में वकीलों ने पूर्व महामंत्री नित्यानंद राय के नेतृत्व में जिलाधिकारी के नाम ज्ञापन सौंपा है. उनका कहना है कि मंदिर में कार्यरत कर्मचारियों की आय की जांच होनी चाहिए और इस जांच के दायरे में ट्रस्ट के लोगों को भी शामिल किया जाना चाहिए. इसके साथ ही जो धन की गिनती प्राइवेट कर्मचारी करते हैं, उन्हें अब सरकारी कर्मचारियों द्वारा किया जाना चाहिए.
दरअसल, बनारस बार के पूर्व महामंत्री अधिवक्ता नित्यानंद राय शुक्रवार को जिलाधिकारी को ज्ञापन देने पहुंचे, लेकिन उनके न मिलने पर अपर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा. इस दौरान उन्होंने राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले के बाद वाराणसी में विश्वनाथ मंदिर को लेकर चिंता जताई है.
उन्होंने ज्ञापन में कहा है कि वहां कार्य कर रहे कर्मियों और ट्रस्टों के आय की जांच होनी चाहिए. विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर का जब निर्माण हो रहा था उस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या में राम मंदिर बनाने का आदेश दिया था और ट्रस्ट का गठन हुआ, लेकिन ठीक से मैनेजमेंट न होने की वजह से आज चढ़ावा चोरी जैसे मामले सामने आए हैं.
उन्होंने आरोप लगाया कि विश्वनाथ धाम का भी मैनेजमेंट पूरी तरीके से भ्रष्टाचार की जद में है. प्राइवेट व्यक्तियों के हाथों में चढ़ावे के रकम की गिनती की जाती है, जो की पूरी तरह गलत है. विश्वनाथ धाम प्रबंधन से जुड़े लोग एक ही पद पर काफी दिनों से बैठे हुए हैं, जिनके ऊपर हमेशा आरोप भी लगते हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई है.
उन्होंने मांग की है कि विश्वनाथ धाम मंदिर बोर्ड ऑफ ट्रस्ट, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुरूप गठित किया जाए, जो अभी तक गठित नहीं है. न ही बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की नियमित बैठक होती है. चढ़ावे के पैसे की भी सूचना सार्वजनिक नहीं की जाती, गुपचुप तरीके से चढ़ाने की गिनती की जाती है, जो की पूरी तरह से गलत है.
नित्यानंद राय ने कहा कि विश्वनाथ धाम में स्पर्श और सुगम दर्शन के नाम पर भी श्रद्धालुओं से दलाल भारी भरकम रकम वसूलते हैं. शिकायत के बाद कुछ को पकड़ कर खाना पूर्ति की जाती है और फिर वही व्यवस्था हो जाती है. इसमें पुलिस के अलावा सिक्योरिटी में लगाए गए कर्मचारी भी शामिल होते हैं. विश्वनाथ धाम में प्रवेश करने वाले चारों द्वार पर कैमरे को लाइव और सार्वजनिक किया जाना चाहिए, ताकि ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जा सके.
विश्वनाथ मंदिर न्यास के पूर्व अध्यक्ष ने कहा- यह चंदा चोरी नहीं, आस्था की चोरी है
अयोध्या राम मंदिर चंदा चोरी मामले में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास के पूर्व अध्यक्ष आचार्य अशोक द्विवेदी ने मंदिर प्रबंधन, प्रशासनिक व्यवस्था और धार्मिक परंपराओं से जुड़े कई गंभीर सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा कि यह आस्था से खिलवाड़ करते हुए चंदा चोरी नहीं, बल्कि चढ़ावे और लोगों की आस्था की चोरी करने का काम किया गया है.
उन्होंने कहा कि श्री राम मंदिर को लेकर व्यवस्थाएं सरकारी तौर पर निगरानी के साथ पूरे नियम कानून से आगे बढ़ाई जाएं. उन्होंने कहा कि मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा दी जाने वाली राशि को चंदा नहीं, बल्कि चढ़ावा या दक्षिणा कहा जाना चाहिए.
आचार्य अशोक द्विवेदी के अनुसार, चंदा किसी उद्देश्य के लिए रसीद के साथ लिया जाता है, जबकि मंदिर में श्रद्धालु अपनी श्रद्धा से चढ़ावा अर्पित करते हैं, इसलिए इस मामले को चढ़ावा चोरी या चढ़ावा गबन कहना अधिक उचित होगा. उन्होंने यह भी कहा कि यदि किसी स्तर पर चोरी या गड़बड़ी हुई है तो इसकी जिम्मेदारी तय होना आवश्यक है.
ये भी पढ़ें- मथुरा में 10 मिनट की बारिश में ही डूब गए नगर निगम के दावे, जलभराव होने से रेल पटरियों को बना दिया आम रास्ता