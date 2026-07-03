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वाराणसी: राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के बाद वकीलों ने काशी विश्वनाथ मंदिर को लेकर जताई चिंता, कहा- कर्मचारियों की आय की होनी चाहिए जांच

राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के बाद वकीलों ने विश्वनाथ मंदिर को लेकर जताई चिंता, कहा- कर्मचारियों की आय की होनी चाहिए जांच ( Photo Credit; ETV Bharat )

वाराणसी : अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के बाद अब वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में चढ़ावे को लेकर सवाल उठने लगे हैं. वाराणसी में वकीलों ने पूर्व महामंत्री नित्यानंद राय के नेतृत्व में जिलाधिकारी के नाम ज्ञापन सौंपा है. उनका कहना है कि मंदिर में कार्यरत कर्मचारियों की आय की जांच होनी चाहिए और इस जांच के दायरे में ट्रस्ट के लोगों को भी शामिल किया जाना चाहिए. इसके साथ ही जो धन की गिनती प्राइवेट कर्मचारी करते हैं, उन्हें अब सरकारी कर्मचारियों द्वारा किया जाना चाहिए. राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के बाद वकीलों ने विश्वनाथ मंदिर को लेकर जताई चिंता, कहा- कर्मचारियों की आय की होनी चाहिए जांच (Video Credit; ETV Bharat) दरअसल, बनारस बार के पूर्व महामंत्री अधिवक्ता नित्यानंद राय शुक्रवार को जिलाधिकारी को ज्ञापन देने पहुंचे, लेकिन उनके न मिलने पर अपर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा. इस दौरान उन्होंने राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले के बाद वाराणसी में विश्वनाथ मंदिर को लेकर चिंता जताई है. उन्होंने ज्ञापन में कहा है कि वहां कार्य कर रहे कर्मियों और ट्रस्टों के आय की जांच होनी चाहिए. विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर का जब निर्माण हो रहा था उस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या में राम मंदिर बनाने का आदेश दिया था और ट्रस्ट का गठन हुआ, लेकिन ठीक से मैनेजमेंट न होने की वजह से आज चढ़ावा चोरी जैसे मामले सामने आए हैं.

वाराणसी में वकीलों ने विश्वनाथ धाम चढ़ने को लेकर उठाए सवाल (Photo Credit; ETV Bharat) उन्होंने आरोप लगाया कि विश्वनाथ धाम का भी मैनेजमेंट पूरी तरीके से भ्रष्टाचार की जद में है. प्राइवेट व्यक्तियों के हाथों में चढ़ावे के रकम की गिनती की जाती है, जो की पूरी तरह गलत है. विश्वनाथ धाम प्रबंधन से जुड़े लोग एक ही पद पर काफी दिनों से बैठे हुए हैं, जिनके ऊपर हमेशा आरोप भी लगते हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई है.