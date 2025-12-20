ETV Bharat / state

अरावली बचाने की मांग: उदयपुर में वकीलों का प्रदर्शन, राष्ट्रपति से लगाई गुहार

कलेक्ट्रेट के सामने जुटे वकीलों ने कहा, अरावली कमजोर होने से मौसम का संतुलन एवं बारिश का पैटर्न बदलेगा. भूजल स्तर पर गंभीर असर पड़ेगा.

Lawyers held a rally to the collectorate
वकीलों ने कलेक्ट्रेट तक निकाली रैली (ETV Bharat Udaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 20, 2025 at 4:50 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

उदयपुर: अरावली पर्वतमाला को बचाने की मुहिम उदयपुर में तेज हो रही है. अधिवक्ता परिषद और बार एसोसिएशन से जुड़े वकील बड़ी संख्या में शनिवार को सड़क पर उतरे और जोरदार प्रदर्शन किया. वकीलों ने सुबह न्यायालय परिसर से रैली निकाली. नारे लगाते जुलूस के रूप में कलेक्ट्रेट पहुंचे. यहां शांतिपूर्ण प्रदर्शन के बाद राष्ट्रपति के नाम एडीएम प्रशासन दीपेंद्र सिंह को ज्ञापन सौंपा. इसमें अरावली के संरक्षण की मांग की.

कलेक्ट्रेट के बाहर सभा में वक्ताओं ने कहा कि अरावली केवल पहाड़ों की शृंखला नहीं है, बल्कि मेवाड़ की पहचान, पर्यावरण का सुरक्षा कवच और पानी की सबसे बड़ी जीवनरेखा है. अरावली कमजोर होने से मौसम का संतुलन बिगड़ेगा. बारिश का पैटर्न बदलेगा और भूजल स्तर पर गंभीर असर पड़ेगा. इसका सीधा खमियाजा आमजन को भुगतना पड़ेगा. लिहाजा अरावली का संरक्षण मौजूदा वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है.

उदयपुर में वकीलों का प्रदर्शन (ETV Bharat Udaipur)

पढ़ें: अरावली बचाने को आंदोलन तेज, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन

सभा को पूर्व अध्यक्ष एडवोकेट रमेश नंदवाना, शंभूसिंह राठौड़, राव रतन सिंह, बार एसोसिएशन अध्यक्ष जितेंद्र जैन, अधिवक्ता परिषद जिला अध्यक्ष मनीष शर्मा, महासचिव विष्णु शंकर पालीवाल, राजेश सिंघवी, मानाराम डांगी, हरीश पालीवाल, प्रेम सिंह पवार, जितेंद्र लिखारी, हरि सिंह चौहान आदि ने संबोधित किया. सभी ने एकसुर में अरावली को बचाने की मांग की.

प्रकृति से खिलवाड़ स्वीकार नहीं: वक्ताओं ने कहा कि विकास के नाम पर प्रकृति से खिलवाड़ अस्वीकार्य है. उन्होंने सरकार से मांग की कि अरावली से जुड़ा निर्णय लेने से पहले पर्यावरणीय संतुलन, स्थानीय लोगों की भावना और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखें. साथ ही चेताया कि जरूरी हुआ तो आंदोलन तेज करेंगे और प्रदेश स्तर तक ले जाएंगे.

पढ़ें:#SaveAravalli अभियानः गहलोत ने बदली DP, बोले-अरावली की नई परिभाषा उत्तर भारत के भविष्य के लिए खतरा

पहले भी जताया विरोध: इससे पहले कांग्रेस और अन्य सामाजिक संगठन भी इस मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन कर चुके हैं. आमजन, सामाजिक एवं राजनीतिक संगठनों के बाद अब वकील समुदाय भी अरावली संरक्षण के लिए एकजुट है.

TAGGED:

DEMAND TO SAVE THE ARAVALLI HILLS
LAWYERS PROTEST IN UDAIPUR
APPEAL WAS MADE TO PRESIDENT
LAWYERS UNITE FOR ARAVALLI
SAVE ARAVALLI CAMPAIGN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.