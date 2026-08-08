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कोरबा में बालको की जर्जर सड़क के खिलाफ वकीलों ने खोला मोर्चा, धरना प्रदर्शन कर किया आंदोलन

धरना प्रदर्शन और आंदोलन के बाद बालको प्रबंधन की तरफ से वकीलों को आश्वासन मिला. जिसके बाद वकीलों ने कार्यपालिक मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा. उसके बाद आंदोलन समाप्त किया. वकीलों ने बालको प्रबंधन को चेतावनी दी है कि अगर 15 दिन के भीतर सड़कों की मरम्मत और सुधार कार्य नहीं किए गए तो उग्र आंदोलन किया जाएगा.

कोरबा : छत्तीसगढ़ की ऊर्जाधानी कोरबा में बदहाल सड़क को लेकर वकीलों ने विरोध प्रदर्शन किया है. बालको एरिया की सड़के काफी जर्जर है. इन सड़कों की खराब हालत और कथित उदासीनता के खिलाफ वकीलों ने शुक्रवार को कड़ा रुख अपनाया. लंबे समय से बदहाल सड़कों के कारण आम जनता को परेशानी हो रही है. इसके अलावा राहगीरों और वाहन चालकों को भी दिक्कतें हो रही है. इसे लेकर कोरबा के अधिवक्ताओं ने बालको प्रबंधन के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया.

स्थानीय लोगों और वकीलों का कहना है कि बालको क्षेत्र की मुख्य सड़कें और मेजर ध्यानचंद चौक दर्री-बालको मार्ग पूरी तरह से जर्जर है. भारी वाहनों के निरंतर आवागमन, कोयला और राखड़ परिवहन के कारण सड़कों पर बड़े-बड़े गड्ढे बन गए हैं. जिससे आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं. यहां बारिश होने पर कीचड़ और बारिश थमते धूल के गुबार और गड्ढों के कारण लोगों का पैदल चलना भी दूभर हो गया है. प्रशासनिक बैठकों और शिकायतों के बावजूद सड़क मरम्मत की दिशा में ठोस कदम न उठाए जाने से अधिवक्ताओं में काफी गुस्सा है.

धरना-प्रदर्शन के बाद सौंपा ज्ञापन

अधिवक्ताओं ने एकजुट होकर बालको प्रबंधन और संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष गणेश कुलदीप का कहना है कि औद्योगिक विकास के नाम पर क्षेत्र की जनता को केवल प्रदूषण, जर्जर सड़कें और बीमारियां मिल रही हैं. जिसे अब और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. इस मार्ग से हमारे अधिवक्ता संघ के लगभग डेढ़ सौ वकील रोज आवागमन करते हैं. कपड़े मैले हो जाते हैं, कई तरह की समस्याएं होती हैं. इसलिए आज हम न्यायालय में प्रैक्टिस छोड़कर सड़क पर उतर आए हैं. जिससे मुद्दे की गंभीरता को समझा जा सकता है. यदि जल्द से जल्द सड़कों का डामरीकरण या मजबूतीकरण का कार्य युद्ध स्तर पर शुरू नहीं किया गया, तो आंदोलन को और अधिक उग्र किया जाएगा

कोरबा की सड़कों का हाल (ETV BHARAT)

​मरम्मत शुरू करेंगे : बालको प्रबंधन की ओर से मौके पर मौजूद प्रखर सिंह ने कहा कि इस मार्ग के लिए बालको का जो अंश था, वह जिला प्रशासन को प्रदान कर दिया गया है. सड़क का निर्माण पीडब्ल्यूडी द्वारा किया जाना है. निर्माण जल्दी शुरू होगा. गढ्ढों की मरम्मत कल से ही शुरू कर देंगे.

जर्जर सड़क के लिए अधिवक्ता संघ के प्रतिनिधियों ने आंदोलन किया है. कलेक्टर के नाम पर ज्ञापन सौंपा गया है. बरसात का मौसम है, जिसे देखते हुए सड़क का मरम्मत काम शुरू किया जाएगा- दीपक पटेल, नायाब तहसीलदार, कोरबा

धरातल पर नहीं हुआ काम

जिस सड़क के लिए अधिवक्ताओं ने शुक्रवार को आंदोलन किया. लंबे समय से इस सड़क की मरम्मत जरूरी है. इसका उपयोग मुख्य तौर पर बालको प्लांट द्वारा ही किया जाता है. एल्यूमीनियम निर्माण और पावर प्लांट संचालन के लिए कोयला और इसके बाद प्लांट से निकलने वाले फ्लाई ऐश परिवहन के लिए मुख्य तौर पर सड़क का उपयोग किया जाता है. लेकिन बड़े पैमाने पर आम लोग भी सड़क से आवागमन करते हैं. फरवरी 2026 में छत्तीसगढ़ विधानसभा मे प्रस्तुत बजट के अनुसार कोरबा नगर निगम क्षेत्र में बालको रोड से ढोढीपारा नहर मार्ग होते हुए पंप हाउस तक 12 किलोमीटर लंबे टू लेन मार्ग हेतु 9.60 करोड़ रुपये की स्वीकृति मिली लेकिन यह वैकल्पिक सड़क भी अधूरी है.

इसके बाद मुख्य सड़क के लिए वित्त विभाग द्वारा 3 मार्च 2026 को स्वीकृत बजट में मेजर ध्यानचंद चौक से बजरंग चौक तक टू लेन रोड, इसी मार्ग का विस्तार करते हुए बजरंग चौक से परसाभाठा चौक तक रिंग रोड, फोरलेन रोड को स्वीकृति मिल चुकी है. इसी सड़क के लिए जिले के पूर्व कलेक्टर अजीत वसंत ने भी लगभग 27 करोड रुपए की स्वीकृति खनिज न्यास से दी थी. लेकिन वर्तमान स्थिति के विषय में अधिक जानकारी किसी के पास नहीं है. काम आज तक नहीं हुआ है, घोषणाओं को अमली जामा नहीं पहनाया जा सका है.