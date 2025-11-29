ETV Bharat / state

देहरादून की सड़कों पर उतरे वकील, घंटाघर किया जाम, उग्र आंदोलन की दी चेतावनी

देहरादून में चल रहे वकीलों के आंदोलन को पूर्व सीएम हरीश रावत का भी समर्थन मिला हैं.

देहरादून की सड़कों पर उतरे वकील (ETV Bharat)
देहरादून: राजधानी देहरादून में चेंबर निर्माण की मांग को लेकर बीते कई दिनों से धरने पर बैठे वकीलों के सब्र का बाध अब टूटने लगा है. यहीं कारण है कि सरकार को चेताने के लिए वकीलों ने आज मार्च निकाला. वकीलों का मार्च हरिद्वार रोड से प्रिंस चौक, गांधी रोड और दर्शन लाल चौक होते हुए घंटाघर पहुंचा. घंटाघर पर वकीलों ने रोड जाम किया.

वकीलों ने साफ किया है कि अब वो सरकार के आरपार की लड़ाई के मूड में है. अधिवक्ताओं का कहना है कि यदि अभी भी सरकार ने उनकी मांगों को पूरा नहीं किया तो अब उनका ये प्रदर्शन उग्र रूप लेगा.

वकीलों के प्रदर्शन के चलते आज शनिवार को कोर्ट परिसर में बस्ता, टाइपिंग, स्टांप वेंडर को पूर्णतः बंद रखा गया. साथ ही रजिस्टर ऑफिस को भी पूर्णतः बंद रखा गया. दरअसल, देहरादून के अधिवक्ताओं ने जिला जज न्यायालय परिसर में रैन बसेरा बनाए जाने का विरोध किया है. बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों का कहना है कि न्यायालय परिसर में वकीलों और अन्य कर्मचारियों की संख्या बहुत अधिक है. जिस कारण उन्हें आवंटित की गई भूमि कम पड़ रही है.

बार एसोसिएशन का कहना है कि देहरादून में 5 हजार अधिवक्ता, पांच हजार टाइपिस्ट और वेंडरों के अलावा कई वादकारियों का कोर्ट आना जाना लगा रहता है, लेकिन उनके लिए परिसर में पर्याप्त जगह तक नहीं है. जिस कारण उन्हें आवंटित भूमि कम पड़ रही है. इसलिए चैंबर निर्माण के लिए अतिरिक्त भूमि आवंटित की जाए.

इसके अलावा अधिवक्ताओं की मांग है कि जिला जज न्यायालय परिसर में सिविल कंपाउंड हरिद्वार रोड की जमीन भी अधिवक्ताओं को चैंबर निर्माण के लिए मिलनी चाहिए. अपनी इन्हीं मांगों को लेकर अधिवक्ता बीती 11 नवंबर से धरने पर बैठे हुए है. मांगों को लेकर अधिवक्ता पूरी तरह से न्यायिक कार्यों से विरत है, जिसके कारण न्यायिक कार्यों के साथ-साथ रजिस्ट्रार कार्यालय का कामकाज पूरी तरह से ठप हो गया है. रजिस्ट्रार कार्यालय का काम ठप होने के कारण आम जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, दूर-दूर से लोग रजिस्ट्री करने के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन कामकाज न होने के चलते होने वापस जाना पड़ रहा है, जिसके कारण सरकार को भी करोड़ों रुपए के राजस्व की हानि हो रही है.

प्रदर्शन कर रहे अधिवक्ताओं का कहना है कि पिछले 18 दिनों से चेंबर की मांग को लेकर शांतिपूर्वक नए न्यायालय परिसर के सामने प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन सरकार अधिवक्ताओं की मांगों को लेकर अनसुना कर रही है,जिसके कारण आज दून के सभी अधिवक्ताओं ने घंटाघर पर चक्का जाम किया है. चैंबर की मांग को जल्द ही पूरा किया जाए, वरना आने वाले समय में यह प्रदर्शन और भी उग्र रूप लेगा.

वहीं वकीलों के इस आंदोलन को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने अपना समर्थन दिया है. उन्होंने कहा कि अधिवक्ता साथी अपने चेंबर की भूमि की रक्षा हेतु आंदोलनरत हैं. उनकी बिल्कुल सीधी और न्यायसंगत मांग है कि अधिवक्ताओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए भविष्य के लिए पर्याप्त चैंबर उपलब्ध हों, और जिस स्थान पर सरकार रैन बसेरा बना रही है, वह भूमि वस्तुतः अदालत परिसर से संबद्ध है, जहां अधिवक्ताओं के चैंबर होने चाहिए. रैन बसेरा कहीं और भी बनाया जा सकता है, परंतु अधिवक्ताओं की कार्यस्थली वही होनी चाहिए जहां उनकी पेशेगत आवश्यकता हो. सरकार चैंबर की मांग पर निर्णय लेने के बजाय उसी भूमि पर रैन बसेरा बनाने पर अड़ियल बनी हुई है, जिसका अधिवक्ता साथी निरंतर शांतिपूर्ण विरोध कर रहे हैं. आज मैंने उनके धरना स्थल पहुंचकर संघर्षरत अधिवक्ता साथियों के साथ अपनी एकजुटता जाहिर की.

