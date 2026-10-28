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बहराइच में अधिवक्ता पर फॉरच्यूनर चढ़ाने वाले की नहीं हुई गिरफ्तारी तो सड़क पर उतरे वकील

बहराइच में वकीलों का प्रदर्शन ( Photo Credit: ETV Bharat )

बहराइच: जनपद में दो अधिवक्ताओं पर हुए हमलों के मामलों में आरोपियों पर कार्यवाही न होने से नाराज अधिवक्ताओं ने बुधवार को सड़क जाम कर प्रदर्शन किया और डीएम को ज्ञापन सौंपते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर उग्र प्रदर्शन करने की बात कही.