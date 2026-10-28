बहराइच में अधिवक्ता पर फॉरच्यूनर चढ़ाने वाले की नहीं हुई गिरफ्तारी तो सड़क पर उतरे वकील
अधिवक्ताओं ने डीएम को ज्ञापन सौंपते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर सड़क जाम कर प्रदर्शन करने की बात कही.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 28, 2026 at 9:05 PM IST
बहराइच: जनपद में दो अधिवक्ताओं पर हुए हमलों के मामलों में आरोपियों पर कार्यवाही न होने से नाराज अधिवक्ताओं ने बुधवार को सड़क जाम कर प्रदर्शन किया और डीएम को ज्ञापन सौंपते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर उग्र प्रदर्शन करने की बात कही.
बीते 21 अक्टूबर को अधिवक्ता अखिलेश त्रिपाठी अपने घर पयागपुर कटेल ग्राम से दीवानी न्यायालय जा रहे थे. इसी दौरान कोतवाली देहात के गोंडा रोड पर साइड देने की बात पर मनीष जायसवाल से कहा सुनी हो गई, पीड़ित का आरोप है कि सफेद रंग की फॉरच्यूनर कार में बैठा अपराधी प्रवृत्ति का मनीष जायसवाल, जिस पर पहले से कई गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज है, उसने कार चढ़ाने का प्रयास किया. हालांकि, टक्कर लगने से अधिवक्ता गंभीर रूप से घायल हो गए.
मौके पर मौजूद, ग्रामीणों ने पीड़ित को मेडिकल कॉलेज बहराइच में भर्ती कराया, जहां के डॉक्टरों ने हालत गंभीर होने पर लखनऊ रेफर कर दिया था. वही इस मामले में आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर अधिवक्ताओं ने पूर्व में भी प्रदर्शन किया गया था. इसके बाद सीओ द्वारा गिरफ्तारी का आश्वासन दिया गया. लेकिन, आज कई दिन बीत जाने के बाद भी आरोपी मनीष जायसवाल की गिरफ्तारी नही हुई है, इससे नाराज अधिवक्ताओं ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करते हुए डीएम राजेश पांडे को एक ज्ञापन सौंपा है.
जिसमें अधिवक्ताओं ने तत्काल आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की है, साथ ही लगातार हो रहे अधिवक्ताओं पर हमले को लेकर अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू किए जाने की मांग की है. उन्होंने कहा कि अगर आज गिरफ्तारी नहीं होती है तो आने वाले दिनों में उग्र प्रदर्शन किया जाएगा.
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