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लखनऊ में वकीलों का प्रदर्शन; गांधी प्रतिमा पर की नारेबाजी, अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट की मांग

लखनऊ में वकीलों का प्रदर्शन ( Photo credit: ETV Bharat )

लखनऊ : राजधानी में अधिवक्ताओं ने शनिवार को अपनी 15 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया. कानपुर से बड़ी संख्या में वकील हजरतगंज स्थित गांधी प्रतिमा पहुंचे. यहां एकत्र होकर उन्होंने नारेबाजी की और अपनी मांगों को जल्द पूरा करने की आवाज उठाई.

लखनऊ में वकीलों का प्रदर्शन (Video credit: ETV Bharat) वकीलों ने कहा कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस कदम नहीं उठाया जाता, तो फिर प्रदर्शन किया जाएगा. प्रदर्शन में अधिवक्ताओं ने अपनी सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा और कार्यस्थल से जुड़ी समस्याओं को प्रमुखता से उठाया. उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम कानपुर के अधिवक्ताओं का था, लखनऊ के अधिवक्ताओं ने उनका समर्थन किया है. अगला आंदोलन लखनऊ में होगा.

ईटीवी भारत से बातचीत करते हुए प्रदर्शन में शामिल अधिवक्ताओं ने कहा कि उनकी सबसे प्रमुख मांग अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की है. उनका कहना है कि वकील भी अपने काम के दौरान कई तरह की चुनौतियों और जोखिमों का सामना करते हैं. मौके पर तैनात पुलिस बल (Photo credit: ETV Bharat) कई बार मुकदमों की पैरवी और कानूनी कामकाज के दौरान अधिवक्ताओं को धमकियों और हमलों का सामना करना पड़ता है. ऐसे में उनकी सुरक्षा के लिए एक विशेष कानून होना चाहिए, जिससे अधिवक्ताओं को सुरक्षा मिल सके और उनके साथ होने वाली घटनाओं पर प्रभावी कार्रवाई हो. हजरतगंज में पुलिस बल तैनात. (Photo credit: ETV Bharat)



प्रदर्शन कर रहे वकीलों ने केवल सुरक्षा ही नहीं, बल्कि सामाजिक सुरक्षा का मुद्दा भी उठाया. अधिवक्ताओं का कहना है कि वकीलों के लिए बीमा की व्यवस्था की जानी चाहिए. इसके साथ ही उनके परिवार के सदस्यों को स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराया जाए, ताकि जरूरत पड़ने पर वे बिना आर्थिक बोझ के अपना इलाज करा सकें. मौके पर तैनात पुलिस बल (Photo credit: ETV Bharat) अधिवक्ताओं ने कहा कि अधिवक्ता न्याय व्यवस्था का अहम हिस्सा हैं. वह अदालतों में लोगों को न्याय दिलाने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन उनके और उनके परिवारों के लिए सामाजिक सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए. बीमा और स्वास्थ्य कार्ड मिलने से अधिवक्ताओं के परिवारों को भी राहत मिलेगी.