ETV Bharat / state

LIVE; पश्चिमी यूपी में हाई कोर्ट बेंच की स्थापना को लेकर सड़कों पर उतरे वकील, 22 जिलों में हड़ताल

कचहरी परिसर से शुरू हुआ अधिवक्ताओं का विशाल विरोध मार्च गुरहट्टी, गंज, अमरोहा गेट होते हुए गवर्नमेंट कॉलेज पहुंचा. जहां अधिवक्ताओं ने एकजुट होकर हाई कोर्ट बेंच को लेकर अपनी आवाज बुलंद की. हाथों में बैनर-पोस्टर लेकर अधिवक्ता 'हाईकोर्ट बेंच बनाओ, पश्चिम यूपी को न्याय दो', अधिवक्ता एकता जिंदाबाद जैसे नारे लगाए. सड़क पर उतरे अधिवक्ताओं को विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक संगठनों का सहयोग भी मिला.

मुरादाबाद: पश्चिमी यूपी के लिए हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर बुधवार को अधिवक्ताओं ने हड़ताल कर प्रदर्शन किया. पिछले 45 साल से चली आ रही हाईकोर्ट बेंच की मांग को पूरा नहीं होने पर हाईकोर्ट बेंच स्थापना केंद्रीय संघर्ष समिति के तले वकील सड़कों पर उतरे और विरोध जताया. मुरादाबाद में अधिवक्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया और व्यापारियों ने बाजार बंद कर समर्थन दिया.

हाई कोर्ट बेंच की मांग को लेकर प्रदर्शन. (ETV Bharat)



गवर्नमेंट कॉलेज परिसर में हुई सभा को संबोधित करते हुए अधिवक्ताओं ने कहा कि पश्चिम उत्तर प्रदेश देश के सबसे अधिक आबादी और सबसे ज्यादा मुकदमों वाले क्षेत्रों में से एक है. इसके बावजूद यहां हाईकोर्ट की कोई बेंच नहीं है. न्याय के लिए लोगों को सैकड़ों किलोमीटर दूर प्रयागराज जाना पड़ता है. जिससे गरीब, किसान, मजदूर और महिलाएं सबसे ज्यादा परेशान होती हैं. अधिवक्ताओं ने इसे क्षेत्र के साथ घोर अन्याय बताया.



बार काउंसिल मुरादाबाद के अध्यक्ष आनंद मोहन गुप्ता एडवोकेट ने कहा कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट की बेंच की स्थापना होनी चाहिए. जिसके लिए तमाम अधिवक्ता और तमाम व्यापारी एकजुट होकर प्रदर्शन कर रहे हैं. तमाम राजनीतिक दल भी उनके साथ हैं और डीएम को ज्ञापन सौंपा गया है. उन्होंने कहा कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती है तो केंद्रीय संघर्ष समिति इस बारे में आगे की रणनीति बनाने को लेकर फैसला लेगी. अधिवक्ताओं के आंदोलन में चारों बार उनके साथ हैं. इसके अतिरिक्त तहसील बार, कमिश्नरी बार ने भी उनका सहयोग दिया है. समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष जयवीर यादव ने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट की बेंच बननी चाहिए. हाई कोर्ट बेंच की मांग जनहित में है और सभी संगठन अपना सहयोग दे रहे हैं.



इसे भी पढ़ें-वकीलों का यूपी के 22 जिलों में बंद का ऐलान; पश्चिम यूपी में हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर 17 दिसंबर को भरेंगे हुंकार