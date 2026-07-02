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चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव के विरोध में उतरे अयोध्या के वकील, पुलिस को तहरीर देकर FIR दर्ज करने की मांग

चंपत राय के विरोध में उतरे अधिवक्ता ( Photo Credit; ETV Bharat )