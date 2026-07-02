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चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव के विरोध में उतरे अयोध्या के वकील, पुलिस को तहरीर देकर FIR दर्ज करने की मांग

अधिवक्ताओं ने सीबीआई जांच के बाद दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की.

चंपत राय के विरोध में उतरे अधिवक्ता
चंपत राय के विरोध में उतरे अधिवक्ता (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 2, 2026 at 4:31 PM IST

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अयोध्या: राम जन्म भूमि चढ़ावा और ट्रस्ट से जुड़े कथित अनियमितताओं के मामले में अयोध्या अधिवक्ता संघ ने बड़ा कदम उठाया है. अधिवक्ता संघ ने पिछले दिनों ऐलान किया था कि वह थाना राम जन्म भूमि में ट्रस्ट के कुछ पदाधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएंगे.

बार अध्यक्ष कालिका मिश्रा (Video Credit; ETV Bharat)

इस संबंध में गुरूवार को बड़ी संख्या में अधिवक्ता कचहरी से निकले और जुलूस की शक्ल में राम पथ होते हुए राम जन्म भूमि थाने के लिए रवाना हुए. इस दौरान पुलिस ने बैरियर लगा कर रोकने का प्रयास किया, जिसके बाद अधिवक्ताओं और पुलिस के बीच धक्का-मुक्की हुई. हालांकि, अधिवक्ता बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ गए. हालात को देखते हुए, मौके पर पहुंचे एसपी सिटी चक्रपाणि ने अधिवक्ताओं से तहरीर लेकर कार्रवाई का आश्वासन दिया.

तहरीर में ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, ट्रस्टी अनिल मिश्रा, गोपाल राव समेत अन्य के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की गई है. इसके बाद वकीलों का एक प्रतिनिधिमंडल थाना राम जन्मभूमि पहुंचा, जहां वकीलों ने सभी आरोपियों पर उचित कार्रवाई की मांग की.

बार एसोसिएशन का कहना है कि दस्तावेजों के आधार पर नामों में बदलाव भी हो सकता है. अधिवक्ताओं को तहरीर की रिसीविंग दे दी गई है. बार अध्यक्ष कालिका मिश्रा ने कहा कि आंदोलन समाप्त नहीं हुआ है, बल्कि केवल अभी स्थगित किया गया है. यदि मुकदमा दर्ज नहीं किया गया, तो अधिवक्ता बड़े स्तर पर आंदोलन करेंगे.

उन्होंने कहा कि राम मंदिर आंदोलन से उनका पुराना जुड़ाव रहा है और जनहित में सामने आए तथ्यों को कानून के दायरे में लाना उनका दायित्व है. संघ ने दान, आभूषणों और अन्य संपत्तियों से जुड़ी कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच, सीबीआई जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की है. हालांकि इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि फिलहाल नहीं हुई है.

ये भी पढ़ें: अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला: SIT को मिला 15 दिन का और वक्त, अब जांच का दायरा भी बढ़ेगा

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