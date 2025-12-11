ETV Bharat / state

जामताड़ा एसडीओ के खिलाफ अधिवक्ताओं ने खोला मोर्चा, कोर्ट बहिष्कार करने की चेतावनी, जानें पूरा माजरा

जामताड़ा एसडीओ कार्यालय के सामने बैठक करते अधिवक्ता. ( फोटो-ईटीवी भारत )

जामताड़ा: जिला अधिवक्ता संघ से जुड़े वकीलों ने जामताड़ा एसडीओ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. अधिवक्ताओं ने कहा कि एसडीओ कार्यशैली में सुधार लाएं, अन्यथा एसडीओ कोर्ट का बहिष्कार किया जाएगा.

एसडीओ के खिलाफ अधिवक्ताओं ने खोला मोर्चा

इस दौरान अधिवक्ताओं ने कहा कि कोर्ट में एसडीओ द्वारा समय पर फैसला नहीं सुनाया जाता है. अधिवक्ताओं ने एसडीओ पर मनमानी करने का आरोप लगाया है. जामताड़ा कोर्ट के अधिवक्ताओं का कहना है कि एसडीओ मनमानी करते हैं उनके आवेदनों पर समय पर सुनवाई नहीं करते हैं. इस कारण आदेश समय पर पारित नहीं हो पाता है. वहीं यदि आदेश पारित हो भी जाता है तो दो-चार महीने बाद जानकारी दी जाती है. साथ ही मिस पिटीशन में भी कोई कार्रवाई नहीं होती है. इस कारण अधिवक्ताओं के साथ-साथ मुवक्किलों को परेशानी का सामना करना पड़ता है.

जामताड़ा के अधिवक्ताओं का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

जिला अधिवक्ता संघ ने बैठक कर लिया फैसला

एसडीओ कार्यालय में कामकाज में हो रही परेशानी और एसडीओ पर मनमानी का आरोप लगाते हुए अधिवक्ताओं ने जिला अधिवक्ता संघ में लिखित रूप से शिकायत कर कार्रवाई करने की मांग की है. जिस पर जिला अधिवक्ता संघ ने बैठक कर एसडीओ के खिलाफ ज्ञापन सौंपकर शिकायत में सुधार लाने और ऐसा नहीं करने पर एसडीओ कोर्ट का अनिश्चितकालीन बहिष्कार करने का फैसला लिया है.