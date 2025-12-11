जामताड़ा एसडीओ के खिलाफ अधिवक्ताओं ने खोला मोर्चा, कोर्ट बहिष्कार करने की चेतावनी, जानें पूरा माजरा
जामताड़ा एसडीओ कोर्ट का बहिष्कार करने की चेतावनी जिला अधिवक्ता संघ ने दी है.
Published : December 11, 2025 at 4:24 PM IST
जामताड़ा: जिला अधिवक्ता संघ से जुड़े वकीलों ने जामताड़ा एसडीओ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. अधिवक्ताओं ने कहा कि एसडीओ कार्यशैली में सुधार लाएं, अन्यथा एसडीओ कोर्ट का बहिष्कार किया जाएगा.
एसडीओ के खिलाफ अधिवक्ताओं ने खोला मोर्चा
इस दौरान अधिवक्ताओं ने कहा कि कोर्ट में एसडीओ द्वारा समय पर फैसला नहीं सुनाया जाता है. अधिवक्ताओं ने एसडीओ पर मनमानी करने का आरोप लगाया है. जामताड़ा कोर्ट के अधिवक्ताओं का कहना है कि एसडीओ मनमानी करते हैं उनके आवेदनों पर समय पर सुनवाई नहीं करते हैं. इस कारण आदेश समय पर पारित नहीं हो पाता है. वहीं यदि आदेश पारित हो भी जाता है तो दो-चार महीने बाद जानकारी दी जाती है. साथ ही मिस पिटीशन में भी कोई कार्रवाई नहीं होती है. इस कारण अधिवक्ताओं के साथ-साथ मुवक्किलों को परेशानी का सामना करना पड़ता है.
जिला अधिवक्ता संघ ने बैठक कर लिया फैसला
एसडीओ कार्यालय में कामकाज में हो रही परेशानी और एसडीओ पर मनमानी का आरोप लगाते हुए अधिवक्ताओं ने जिला अधिवक्ता संघ में लिखित रूप से शिकायत कर कार्रवाई करने की मांग की है. जिस पर जिला अधिवक्ता संघ ने बैठक कर एसडीओ के खिलाफ ज्ञापन सौंपकर शिकायत में सुधार लाने और ऐसा नहीं करने पर एसडीओ कोर्ट का अनिश्चितकालीन बहिष्कार करने का फैसला लिया है.
जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष ने दी जानकारी
इस संबंध में जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष सह वरीय अधिवक्ता मोहनलाल बर्मन ने बताया कि एसडीओ के खिलाफ मिली शिकायत पर संघ की बैठक हुई. जिसमें निर्णय लिया गया है कि सभी शिकायतों के संबंध में एसडीओ को ज्ञापन सौंपकर सुधार लाने का आग्रह किया जाएगा. संघ के अध्यक्ष ने बताया कि अगर इसके बावजूद एसडीओ अपनी कार्यशाली में सुधार नहीं लाते हैं और शिकायतों का समय पर निपटारा नहीं करते हैं तो सभी अधिवक्ता एसडीओ कोर्ट का अनिश्चितकालीन बहिष्कार करेंगे.
फिलहाल एसडीओ की कार्यशैली के खिलाफ अधिवक्ताओं में काफी रोष देखा जा रहा है. यदि समय रहते समस्या का निदान नहीं किया गया तो अधिवक्ताओं का गुस्सा फूट सकता है और वह सड़क पर उतर सकते हैं.
