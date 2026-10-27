शाहदरा थाने में वकील के खिलाफ FIR दर्ज होने के विरोध में वकीलों का प्रदर्शन, आरोपी पुलिस अधिकारियों के निलंबन की मांग
प्रदर्शन कर रहे वकीलों की मांग है कि वकीलों के खिलाफ दर्ज कथित झूठे मामलों और FIR को रद्द किया जाए.
Published : October 27, 2026 at 2:24 PM IST
नई दिल्ली: आज दिल्ली की सभी जिला अदालतों में वकील न्यायिक कार्य का बहिष्कार कर रहे हैं. दिल्ली की सभी जिला अदालतों की बार एसोसिएशंस की को-आर्डिनेशन कमेटी ने शाहदरा थाने में वकीलों के साथ कथित दुर्व्यवहार और धमकी देने की घटना के विरोध में न्यायिक कार्यों के बहिष्कार का आह्वान किया है. आज कड़कड़डूमा कोर्ट के वकील पूर्वी दिल्ली के ज्वायंट कमिश्नर ऑफ पुलिस के दफ्तर पर जाकर प्रदर्शन किया और एसीपी मनस्वी वशिष्ठ और संबंधित एसएचओ को निष्पक्ष जांच पूरी होने तक तत्काल निलंबित करने की मांग की.
ये मामला वकील ललित बंसल के सिर में गंभीर चोट लगने की घटना से जुड़ा है. को-आर्डिनेशन कमेटी का आरोप है कि पुलिस ने इस मामले में आरोपियों के खिलाफ उचित कार्रवाई नहीं की. इसके बाद जब वकील पुलिस स्टेशन पहुंचे तो उनके साथ कथित तौर पर धमकी भरा व्यवहार किया गया. इस मामले में वकील अमूल्य रतन शिकायतकर्ता हैं. को-आर्डिनेशन कमेटी ने कहा है कि चोट की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधिकारियों से तत्काल, प्रभावी और निष्पक्ष कार्रवाई की अपेक्षा थी. 23 अक्टूबर की शाम कई वकील शाहदरा थाना पहुंचे और घटना के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की.
कमेटी के मुताबिक उस समय एसीपी और थाना प्रभारी ने वकीलों को भरोसा दिलाया था कि मामले में शामिल आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा. हालांकि 24 अक्टूबर को जब वकील दोबारा थाने पहुंचे तो उन्हें पता चला कि संबंधित आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया था और कथित तौर पर उन्हें छोड़ दिया गया था. इससे वकीलों में गंभीर नाराजगी पैदा हुई. कमेटी के अनुसार, जब अधिवक्ता मामले में पुलिस की कार्रवाई पर नाराजगी जताने और जवाबदेही तय करने की मांग लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचे, तो एसीपी मनस्वी वशिष्ठ ने कथित तौर पर अपना रिवाल्वर दिखाया और वहां मौजूद वकीलों को धमकाया.
को-आर्डिनेशन कमेटी ने 26 अक्टूबर को जारी प्रस्ताव में कहा है कि इन घटनाओं से वकीलों की गरिमा, सुरक्षा और स्वतंत्रता को लेकर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं. कमेटी ने इस घटना को बेहद गंभीर बताते हुए कहा कि वकील कानूनी तरीके से कार्रवाई की मांग करने पहुंचे थे, लेकिन उन्हें कथित तौर पर धमकी और डराने-धमकाने वाले व्यवहार का सामना करना पड़ा. कमेटी ने 26 अक्टूबर को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये आपात बैठक कर एसीपी मनस्वी वशिष्ठ और संबंधित एसएचओ को निष्पक्ष जांच होने तक तत्काल निलंबित करने की मांग करने का प्रस्ताव पारित किया.
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