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शाहदरा थाने में वकील के खिलाफ FIR दर्ज होने के विरोध में वकीलों का प्रदर्शन, आरोपी पुलिस अधिकारियों के निलंबन की मांग

वकीलों का प्रदर्शन ( Etv Bharat )

नई दिल्ली: आज दिल्ली की सभी जिला अदालतों में वकील न्यायिक कार्य का बहिष्कार कर रहे हैं. दिल्ली की सभी जिला अदालतों की बार एसोसिएशंस की को-आर्डिनेशन कमेटी ने शाहदरा थाने में वकीलों के साथ कथित दुर्व्यवहार और धमकी देने की घटना के विरोध में न्यायिक कार्यों के बहिष्कार का आह्वान किया है. आज कड़कड़डूमा कोर्ट के वकील पूर्वी दिल्ली के ज्वायंट कमिश्नर ऑफ पुलिस के दफ्तर पर जाकर प्रदर्शन किया और एसीपी मनस्वी वशिष्ठ और संबंधित एसएचओ को निष्पक्ष जांच पूरी होने तक तत्काल निलंबित करने की मांग की.