नैनीताल में जिला प्रशासन के खिलाफ वकीलों का हल्ला बोल, अनिश्चितकालीन हड़ताल की दी चेतावनी, जानिए क्यों?

बुधवार को नैनीताल जिला बार एसोसिएशन के तत्वावधान में अधिवक्ताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया.

नैनीताल में वकीलों का धरना प्रदर्शन. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : February 11, 2026 at 7:00 PM IST

4 Min Read
नैनीताल: जिला न्यायालय नैनीताल के अधिवक्ताओं ने आज 11 फरवरी बुधवार को धरना प्रदर्शन करते हुए अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी. प्रदर्शनकारियों अधिवक्ताओं ने अधिकारियों पर दुर्व्यवहार और सरकारी कार्यालयों से फाइलें गायब होने का आरोप लगाया है. इस मामले को लेकर नैनीताल में बार एसोसिएशन ने जिला प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है.

बुधवार को नैनीताल जिला बार एसोसिएशन के तत्वावधान में अधिवक्ताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया. प्रदर्शन कर रहे अधिवक्ताओं का आरोप है कि जब वे किसी मामले में अधिकारियों से वार्ता करने जाते हैं तो उनके साथ उचित व्यवहार नहीं किया जाता. साथ ही कई महत्वपूर्ण फाइलें भी कार्यालयों से गायब हो रही हैं, जिससे न्यायिक कार्य प्रभावित हो रहा है.

नैनीताल में जिला प्रशासन के खिलाफ वकीलों का हल्ला बोल (ETV Bharat)

अधिवक्ताओं का आरोप है कि इस संबंध में कई बार अधिकारियों से बातचीत की गई, लेकिन अब तक समस्याओं का समाधान नहीं हो सका है. इसी के चलते बार एसोसिएशन ने आंदोलन का रास्ता अपनाया है. जिला बार एसोसिएशन के महासचिव दीपक रुवाली ने चेतावनी दी है कि यदि अधिवक्ताओं की समस्याओं का जल्द निस्तारण नहीं हुआ तो 23 फरवरी से अधिवक्ता अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने को मजबूर होंगे.

इस दौरान नैनीताल बार एसोसिएशन अध्यक्ष भगवत प्रसाद ने अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप भी लगाए. उन्होंने कहा कि अधिकारियों को पहले भी पत्र के माध्यम से समस्याओं से अवगत कराया गया था, लेकिन उनकी कार्यप्रणाली में कोई सुधार नहीं हुआ.

एसोसिएशन के सचिव दीपक रूवाली ने कहा कि जिले के अधिकारी अधिवक्ताओं के साथ गरिमापूर्ण व्यवहार नहीं कर रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि न्यायिक अधिकारी समय पर न्यायालय में नहीं बैठ रहे व राजस्व न्यायालयों में गैर-विधिक व्यक्तियों द्वारा कार्य कराया जा रहा है. इसके अलावा राजस्व न्यायालयों में अन्य अनियमितताएं सामने आ रही हैं.

उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि किसी भी अधिवक्ता के साथ अधिकारियों द्वारा दुर्व्यवहार किया गया तो उसका उचित जवाब दिया जाएगा. वकीलों के धरने की सूचना पर एडीएम विवेक राय मौके पर पहुंचे और अधिवक्ताओं की मांगों पर लिखित आश्वासन दिया. उन्होंने जल्द कार्यप्रणाली में सुधार का भरोसा दिलाया.

अधिवक्ताओं ने कहा कि इसके बाद भी अधिकारियों की कार्यप्रणाली में सुधार नहीं हुआ तो 23 फरवरी से हल्द्वानी और रामनगर बार एसोसिएशन के साथ ही अन्य जिला बार एसोसिएशन के साथ मिलकर अनिश्चितकालीन धरना-प्रदर्शन किया जाएगा.

nainital
रामनगर में भी वकीलों दिया धरना. (ETV Bharat)

रामनगर में भी वकीलों ने दिया धरना: रामनगर बार एसोसिएशन के नेतृत्व में वकीलों ने तहसील परिसर में प्रदर्शन करते हुए 9 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन एसडीएम के माध्यम से कुमाऊं आयुक्त को प्रेषित किया. वकीलों का आरोप है कि जमीन के दाखिल-खारिज मामलों में अनावश्यक विलंब, समान मामलों में भिन्न-भिन्न निर्णय, और बार-बार तारीख दिए जाने जैसी समस्याओं से आम जनता को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है.

रामनगर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ललित मोहन तिवारी के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने एसडीएम कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया. उन्होंने कहा कि अधिवक्ताओं का प्रतिनिधिमंडल पहले भी जिलाधिकारी से मिलकर ज्ञापन दे चुका है और समाधान दिवस के दौरान वार्ता का अनुरोध भी किया गया था, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई.

अधिवक्ताओं का कहना है कि राज्य के राजस्व न्यायालयों में व्याप्त अनियमितताओं के कारण वादों के निस्तारण में अत्यधिक देरी हो रही है, जिससे आम जनता का समय और धन दोनों बर्बाद हो रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि वरिष्ठ अधिकारियों की उदासीनता के कारण न्याय व्यवस्था प्रभावित हो रही है और लोग गैर-कानूनी तत्वों की शरण लेने को मजबूर हो रहे हैं.

