ब्यावर में वकीलों का रोष: मंत्री अविनाश गहलोत की घोषणा पर विरोध, आंदोलन की चेतावनी

मंत्री अविनाश गहलोत के ब्यावर न्यायालय परिसर के लिए 100 बीघा जमीन आवंटन की घोषणा के बाद वकीलों ने कार्य बहिष्कार कर विरोध जताया.

ब्यावर में वकीलों का विरोध प्रदर्शन
ब्यावर में वकीलों का विरोध प्रदर्शन (ETV Bharat Ajmer)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 30, 2026 at 2:57 PM IST

2 Min Read
ब्यावर: राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत के 25 जनवरी को जैतारण में दिए गए उद्बोधन से ब्यावर जिला बार एसोसिएशन के वकीलों में भारी रोष व्याप्त है. वकीलों का आरोप है कि मंत्री गहलोत ने अपनी सभा में ब्यावर मुख्यालय के न्यायालय परिसर के लिए बर से बिराटिया गांव के बीच 100 बीघा जमीन आवंटित करने की मंशा जाहिर की थी, जो वकीलों और आमजन के हितों के खिलाफ है.

कार्य बहिष्कार और विरोध प्रदर्शन: इस उद्बोधन के विरोध में ब्यावर जिला बार एसोसिएशन के वकीलों ने एक दिवसीय कार्य बहिष्कार किया. शुक्रवार को उन्होंने मानव श्रृंखला बनाकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया. वकीलों ने मंत्री अविनाश गहलोत से अपनी घोषणा वापस लेने की मांग की है.

बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश कुमार प्रजापत (ETV Bharat Ajmer)

बार एसोसिएशन अध्यक्ष का बयान: ब्यावर जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश कुमार प्रजापत ने बताया कि मंत्री की इस मंशा से एसोसिएशन में गहरा आक्रोश है. उन्होंने कहा कि यदि कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत अपना उद्बोधन वापस नहीं लेते हैं, तो वकील उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे. इस संबंध में एसोसिएशन की ओर से राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को ज्ञापन सौंपा गया है और ब्यावर जिला प्रशासन को भी अवगत कराया गया है.

आगे की चेतावनी: वकीलों का कहना है कि न्यायालय परिसर के लिए प्रस्तावित भूमि आवंटन से स्थानीय स्तर पर कई समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, इसलिए इसे तत्काल रोका जाना चाहिए. स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है और यदि मांग पूरी नहीं हुई तो बड़े स्तर पर आंदोलन की चेतावनी दी गई है.

