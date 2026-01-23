राजस्व न्यायालयों को Online करने के विरोध में वकीलों ने कलेक्ट्रेट में किया 'सद्बुद्धि यज्ञ'

ETV Bharat / state

वकीलों का कहना था कि राजस्व न्यायालयों को ऑनलाइन करने से ग्रामीण क्षेत्र के लोग सबसे ज्यादा परेशान होंगे.

सद्बुद्धि यज्ञ में आहूति देते वकील (ETV Bharat Jaipur)
January 23, 2026

जयपुर: प्रदेश में राजस्व न्यायालयों को ऑनलाइन करने का विरोध तेज होता जा रहा है. प्रदेश के राजस्व न्यायालयों में रजिस्ट्री का कार्य भी ठप पड़ा है. दी डिस्ट्रिक्ट एडवोकेट बार एसोसिएशन की ओर से भी जयपुर जिले के सभी राजस्व न्यायालयों का बहिष्कार किया हुआ है. इसी विरोध के चलते वकीलों ने शुक्रवार को जयपुर जिला कलेक्ट्रेट के पोर्च में सरकार की सद्बुद्धि के लिए यज्ञ किया. वकीलों ने नाराजगी जताते हुए कहा कि यदि सरकार उनकी मांग जल्द नहीं मानती और राजस्व न्यायालयों को ऑनलाइन करने के आदेश को वापस नहीं लेती है तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा.

दी डिस्ट्रिक्ट एडवोकेट्स बार एसोसिएशन जयपुर के अध्यक्ष संदीप शर्मा ने बताया कि सरकार की ओर से प्रदेश की सभी राजस्व न्यायालयों में ऑनलाइन कार्य के लिए आरआरसीएमएस (Rajasthan Revenue Court Modernization System) पोर्टल को लागू किया गया है. इसके विरोध में प्रदेश की राजस्व न्यायालयों के वकीलों की ओर से अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार शुरू किया गया है.

राजस्व न्यायालयों को ऑनलाइन करने का विरोध तेज, सुनिए... (ETV Bharat Jaipur)

पिछले कई दिनों से प्रदेश की सभी राजस्व न्यायालयों में रजिस्ट्री का कार्य ठप पड़ा है और सरकार को करोड़ों रुपए के राजस्व की हानि हो रही है. संदीप शर्मा ने बताया कि राजस्व न्यायालयों में ई-फाइलिंग सिस्टम लागू करने के आदेश का विरोध करने के लिए एक संघर्ष समिति का भी गठन किया गया है, जिसमें अलग-अलग बार एसोसिएशन के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया है.

पढ़ें: राजस्व न्यायालयों में अफसराें की नियुक्ति के लिए व्यापक परीक्षा लेनी चाहिए: हाईकोर्ट

अध्यक्ष संदीप शर्मा के नेतृत्व में जयपुर कलेक्ट्रेट के पोर्च में सरकार की सद्बुद्धि के लिए यज्ञ किया गया. इस सद्बुद्धि यज्ञ में महासचिव मनोज वर्मा, पूर्व अध्यक्ष डॉ. सुनील शर्मा, विवेक शर्मा, गजराज सिंह राजावत सहित बड़ी संख्या में वकील शामिल हुए और यज्ञ में आहुति भी दी. जयपुर के सभी उप-पंजीयक कार्यालयों में भी रजिस्ट्री कार्य बंद है. वकील ई-फाइलिंग के आदेश वापस लेने की मांग कर रहे हैं.

रजिस्ट्री कार्य ठप: शर्मा ने बताया कि पिछले कई दिनों से प्रदेश की राजस्व न्यायालयों में रजिस्ट्री का कार्य बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है. इसके बावजूद सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है. सरकार को जगाने के लिए ही दी डिस्ट्रिक्ट एडवोकेट्स बार एसोसिएशन की ओर से यह सद्बुद्धि यज्ञ किया गया है. उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि सरकार इसके बाद भी नहीं मानती है तो आंदोलन को उग्र किया जाएगा और इसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी.

इसे भी पढ़ें: वकीलों ने राजस्व न्यायालयों में कार्य बहिष्कार का किया ऐलान, यह है वजह

ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ेगी समस्या: दी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन जयपुर के महासचिव मनोज वर्मा ने कहा कि राजस्व न्यायालयों में अधिकतर मामले ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं और यदि ऑनलाइन पोर्टल लागू किया जाता है तो आम जनता को भी ऑनलाइन कार्य करने के लिए संसाधन जुटाने होंगे. उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली आम जनता ज्यादा पढ़ी-लिखी नहीं है और मोबाइल चलाने में भी सक्षम नहीं है. सबसे अधिक परेशानी उन्हीं लोगों को होगी.

दूसरी ओर, राजस्व न्यायालय के अधिवक्ता को भी अपने कार्य के लिए मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर और एक आईटी एक्सपर्ट की व्यवस्था करनी पड़ेगी और वह अधिवक्ता कहां से करेगा. मनोज वर्मा ने कहा कि आरआरसीएमएस सिस्टम लागू किए हुए काफी दिन हो गए हैं, लेकिन राजस्व न्यायालयों में इसे लागू करने के लिए कोई भी व्यवस्था सरकार की ओर से अभी तक नहीं की गई है. इसलिए इस काले कानून का विरोध किया जा रहा है और भविष्य में सरकार को वकीलों के आंदोलन का उग्र रूप देखने को मिलेगा.

