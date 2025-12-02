ETV Bharat / state

जोधपुर में वकील के साथ अभद्र व्यवहार, अधिवक्ताओं ने थाने का किया घेराव, आज कार्य बहिष्कार

वकीलों व पुलिसकर्मियों के बीच हुए विवाद को लेकर वकीलों ने थाने के बाहर धरना देकर दोषी पुलिसकर्मियों को निलंबित करने की मांग की.

कुड़ी थाने के बाहर वकील बैठे धरने पर
कुड़ी थाने के बाहर वकील बैठे धरने पर (फोटो सोर्स- एडवोकेट्स एसोसिएशन जोधपुर)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 2, 2025 at 8:32 AM IST

Updated : December 2, 2025 at 8:42 AM IST

जोधपुर : शहर के कुड़ी भगतासनी थाने में सोमवार को एक वकील के साथ पुलिस द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार व मारपीट के मामले में तूल पकड़ लिया है. शहर के सभी एडवोकेट एसोसिएशन ने सोमवार रात को बैठक कर मंगलवार को न्यायिक कार्यों का बहिष्कार करने का ऐलान किया. इससे पहले सोमवार देर रात को राजस्थान एडवोकेट एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष रंजीत जोशी की अगुवाई में बड़ी संख्या में वकील कुड़ी भगतासनी थाने पहुंचे, जहां पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की.

पूरी रात वकील बैठे रहे थाने के बाहर : इस घटनाक्रम को लेकर वकील पूरी रात थाने के बाहर बैठे रहे. सुबह वकीलों की भीड़ जुटान का आह्वान किया गया है जिसके तहत वहां अब अधिवक्ता पहुंच रहे हैं. थाने के बाहर नारेबाजी भी चल रही है. रात को दो बार वकीलों की पुलिस के अधिकारियों के साथ वार्ता हुई लेकिन वकील थाना अधिकारी हमीर सिंह को निलंबित करने की मांग पर अड़े हुए हैं. इस बीच सुबह पुलिस कमिश्नर ओमप्रकाश पासवन ने सोशल मीडिया पर एक व्यक्तव्य जारी किया, जिसमें बताया कि इस पूरे मामले की जांच एडीसीपी पश्चिम रोशन मीणा के द्वारा करवाई जा रही है, अधिवक्ता को गिरफ्तार नहीं किया गया है.

एडीसीपी पश्चिम रोशन मीणा (वीडियो ईटीवी भारत जोधपुर)

दोषी पुलिसकर्मियों को निलंबित करने की मांग की (वीडियो सोर्स- जोधपुर एडवोकेट एसोसिएशन)

वकीलों ने दोषी पुलिसकर्मियों को मौके पर बुलाने और सस्पेंड करने की मांग को लेकर थाने में धरना दिया. इस दौरान एडीसीपी मुख्यालय सुनील पंवार, बासनी थानाधिकारी नितिन दवे सहित अन्य कुड़ी थाने पहुंचे वकीलों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन देर रात एक बजे तक नारेबाजी चलती रही. इस दौरान थाने में आरएसी का जाब्ता बुलाया गया. एडवोकेट रंजीत जोशी ने बताया कि वकील के साथ जो व्यवहार किया गया है वह स्वीकार्य नहीं है. थानाधिकारी के खिलाफ कार्यवाही के लिए हम आंदोलन करेंगे.

इससे पहले इस घटना वीडियो सामने आने के बाद राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन और राजस्थान हाईकोर्ट लायर्स एसोसिएशन, जोधपुर के पदाधिकारियों संयुक्त बैठक एडवोकेट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष, रतनाराम ठोलिया और लायर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष आनंद पुरोहित की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी. बैठक में पुलिस थाना कुडी भगतासनी के थानाधिकारी सहित पुलिस कर्मियों द्वारा अधिवक्ता भरतसिंह राठौड एवं उनके सहयोगी अधिवक्ताओं के साथ थाना परिसर में की गई मारपीट एवं हमलें की निदा करते हुए मंगलवार को राजस्थान उच्च न्यायालय और सभी अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायिक कार्यों में अधिवक्ता द्वारा स्वेच्छा से भाग नहीं लेने एवं न्यायिक कार्यों का स्वेच्छिक बहिष्कार करने का फैसला लिया गया है.

थाने के बाहर वकीलों का धरना जारी (वीडियो सोर्स- जोधपुर एडवोकेट एसोसिएशन)

एडवोकेट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष रतनाराम ठोलिया और लायर्स एसोसिएशन अध्यक्ष आनंद पुरोहित ने बताया कि अधिवक्ता भरतसिंह अपने मुवकिल के न्यायिक कार्यों में हो रही देरी को दृष्टिगत रखते हुए वे अपने अधिनस्थ अधिवक्ताओं जिसमें महिला अधिवक्ता भी थी के साथ कुड़ी भगतासनी पुलिस थाने जाकर अपने मुवकिल के मामलें की प्रगति के संदर्भ में जानकारी चाही जिस पर थानाधिकारी हमीर सिंह सहित उपस्थित पुलिसकर्मियों द्वारा अधिवक्ताओं के साथ थाने में ही मारपीट की एवं जानलेवा हमला किया. दर्ज प्रकरण के आरोपियों को गिरफ्तार करने के बजाय अधिवक्ताओं को ही थाने में बंद कर दिया. बैठक में पुलिसकर्मियों के विरूद्ध कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन प्रस्तुत कर मारपीट व जानलेवा हमले के आरोपी पुलिसकर्मियों को निलबित करने की मांग गई. मंगलवार को अधिवक्तागण हेरिटेज परिसर से वाहन रेली के रूप में रवाना होकर पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन सौंपेंगे.

ADVOCATE ASSOCIATION AGITATION
SHO के निलंबन की मांग
थाने के बाहर वकील बैठे धरने पर
LAWYER PROTEST

