आम बजट 2026 से झारखंड के अधिवक्ताओं को बड़ी उम्मीदें, डिजिटल कोर्ट से लेकर सामाजिक सुरक्षा तक पर टिकी नजर

रांचीः 1 फरवरी को भारत सरकार आम बजट पेश करने जा रही है. इस बजट से झारखंड के अधिवक्ताओं खासकर जूनियर और नए वकीलों को खासा उम्मीदें हैं. राज्य के अलग-अलग बार एसोसिएशनों और अधिवक्ताओं ने केंद्र सरकार के समक्ष अपने सुझाव रखे हैं, जिनमें डिजिटल न्याय प्रणाली, सामाजिक सुरक्षा और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया है.

अधिवक्ताओं का मानना है कि सरकार के “डिजिटल इंडिया” अभियान के तहत कानूनी क्षेत्र में भी बड़े डिजिटल बदलाव की जरूरत है. इसके लिए ई-कोर्ट्स परियोजना के तहत बड़े पैमाने पर फंड आवंटन की मांग की गई है, ताकि डिजिटल हियरिंग, ई-फाइलिंग और वर्चुअल कार्यवाही को और अधिक सुगम बनाया जा सके. इससे न केवल न्यायिक प्रक्रिया तेज होगी, बल्कि दूर-दराज के जिलों में कार्यरत वकीलों को भी राहत मिलेगी.

झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता धीरज कुमार का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

युवा वकीलों पर विशेष फोकस की मांग

झारखंड के जूनियर लॉयर्स ने बजट में अपने लिए विशेष प्रावधान की अपेक्षा जताई है. शुरुआती 2 से 3 वर्षों के संघर्ष को देखते हुए, एक निश्चित मासिक स्टाइपेंड की व्यवस्था किए जाने की मांग उठ रही है. साथ ही लैपटॉप, टैबलेट या लीगल सॉफ्टवेयर की खरीद पर टैक्स छूट या सब्सिडी देने का सुझाव भी दिया गया है, ताकि युवा वकील डिजिटल दौर में खुद को सशक्त बना सकें.

सामाजिक सुरक्षा सबसे बड़ी चिंता

अधिवक्ताओं की सबसे बड़ी चिंता उनकी सामाजिक सुरक्षा को लेकर है. इसको ध्यान में रखते हुए सस्ती ग्रुप इंश्योरेंस योजनाओं मसलन, स्वास्थ्य और जीवन बीमा को लागू करने की मांग की गई है. इसके अलावा बार काउंसिल ऑफ इंडिया और राज्य बार काउंसिल्स के वेलफेयर फंड में सरकारी योगदान बढ़ाने की भी अपेक्षा है, ताकि बीमारी, दुर्घटना या किसी अनहोनी की स्थिति में वकीलों और उनके परिवारों को आर्थिक सहायता मिल सके.

GST और कंप्लायंस में राहत की उम्मीद