ETV Bharat / state

बुधवार को नो वर्क डे पर रहेंगे हरियाणा-पंजाब के वकील, सिरसा बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष पर हमले का मामला

सिरसा: हरियाणा के सिरसा बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष केवल कंबोज के हमलावर की गिरफ्तारी नहीं होने से वकीलों में आक्रोश व्याप्त है. हमले होने के 10 दिन बीत जाने के बावजूद पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी नहीं कर पाई है. इसके विरोध में सिरसा जिले के वकील बीते 21 जनवरी से स्ट्राइक (नो-वर्क) पर हैं. वहीं सिरसा बार एसोसिएशन के आह्वान पर हरियाणा और पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से जुड़े सभी वकील 28 जनवरी (बुधवार) को नो वर्क डे पर रहेंगे यानि वकील कोई भी न्यायिक कार्य नहीं करेंगे. सिरसा बार एसोसिएशन के प्रधान गंगाराम ढाका ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जानकारी दी.

हमलावर को जल्द से जल्द गिरफ्तार करे पुलिसः सिरसा बार एसोसिएशन के प्रधान गंगाराम ढाका ने प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि "हमला करने के आरोपी की गिरफ्तारी होने तक सिरसा जिले के वकील काम नहीं करेंगे. साथ ही सिरसा बार एसोसिएशन के आह्वान पर हरियाणा-पंजाब और चंडीगढ़ में वकीलों की ओर से बुधवार को काम-काज ठप रखने के निर्णय का हमलोग स्वागत करते हैं. हमारी मांग है कि हमलावर को पुलिस जल्द से जल्द गिरफ्तार कर कोर्ट में प्रस्तुत करें. इसके बाद न्यायालय जो फैसला करेगी, हमें मंजूर है. जब तक आरोपी हमलावर प्रमोद टांक की गिरफ्तारी नहीं होती सिरसा बार में नो वर्क रखा जाएगा."