ETV Bharat / state

दिल्ली की निचली अदालतों में वकीलों ने किया न्यायिक कार्यों का बहिष्कार, ट्रैफिक चालान से जुड़े नए नियमों का विरोध

ट्रैफिक चालान से जुड़े नियमों में हाल ही में किए संशोधन के विरोध में सोमवार को दिल्ली की निचली अदालतों के वकीलों का विरोध प्रदर्शन

ट्रैफिक चालान से जुड़े नए नियमों का वकीलों ने किया विरोध
ट्रैफिक चालान से जुड़े नए नियमों का वकीलों ने किया विरोध (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 21, 2026 at 3:48 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: दिल्ली की निचली अदालतों के वकीलों ने आज न्यायिक कार्यों का बहिष्कार किया. वकीलों ने यह फैसला ट्रैफिक चालान से जुड़े नियमों में हाल ही में किए गए संशोधन के विरोध में लिया है. इस संशोधन के तहत ट्रैफिक चालानों की सुनवाई की प्रक्रिया में बदलाव किया गया है. इसी मुद्दे को लेकर दिल्ली की निचली अदालतों में सोमवार को वकीलों ने न्यायिक कार्यों से दूरी बनाई और संशोधित प्रावधानों के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया.

बार शाहदरा के सचिव नरवीर डबास ने बताया कि जारी सर्कुलर में कहा गया है कि मोटर व्हीकल रूल्स के नियम 167 में संशोधन कर दिल्ली सरकार ने ट्रैफिक चालानों की सुनवाई के लिए एसडीएम, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और विभागीय अधिकारियों को अधिकृत किया है.

निचली अदालतों में वकीलों ने किया न्यायिक कार्यों का बहिष्कार (ETV Bharat)

वकीलों के मुताबिक, पहले ट्रैफिक चालानों से जुड़े मामलों की सुनवाई अदालतों में मजिस्ट्रेट के समक्ष होती थी. नए नियमों के बाद इस प्रक्रिया में बदलाव किया गया है और चालान से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए प्रशासनिक अधिकारियों को भी अधिकार दिया गया है. नए प्रावधान के मुताबिक, अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ ट्रैफिक चालान जारी किया जाता है, तो उसे या तो निर्धारित चालान राशि का भुगतान करना होगा या चालान जारी होने के 45 दिनों के भीतर दिल्ली सरकार की ओर से नियुक्त अधिकारियों के समक्ष उसका विरोध दर्ज कराना होगा.

ट्रैफिक चालान से जुड़े नए नियमों का वकीलों ने किया विरोध
ट्रैफिक चालान से जुड़े नए नियमों का वकीलों ने किया विरोध (ETV Bharat)

नए नियम के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति 45 दिनों की निर्धारित अवधि के भीतर चालान का विरोध नहीं करता है, तो यह माना जाएगा कि उसने चालान स्वीकार कर लिया है. वकीलों का कहना है कि नियमों में इस बदलाव का असर न्यायिक प्रक्रिया और अदालतों में ट्रैफिक चालान से जुड़े मामलों की सुनवाई पर पड़ेगा.

ये भी पढ़ें :

ट्रैफिक चालानों निपटारे के लिए प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति के खिलाफ आज हड़ताल पर रहेंगे दिल्ली के वकील

दिल्ली में ट्रैफिक चालान भुगतान के लिए नई योजना पर काम कर रही सरकार, एसडीएम कोर्ट और परिवहन कार्यालय में करा सकेंगे निपटारा

TAGGED:

DELHI NEW RULES OF TRAFFIC CHALLANS
LAWYERS BOYCOTT JUDICIAL PROCEEDING
दिल्ली की निचली अदालतों में काम ठप
वकील द्वारा न्यायिक कार्य बहिष्कार
DELHI LOWER COURTS LAWYERS PROTEST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.