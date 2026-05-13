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दिल्ली की अदालतों में कल वकील करेंगे न्यायिक कार्यों का बहिष्कार, जानें इसकी वजह

नई दिल्ली: दिल्ली की सभी जिला अदालतों के वकील 14 मई को न्यायिक कार्यों का बहिष्कार करेंगे. न्यायिक कार्यों के बहिष्कार का आह्वान ऑल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स बार एसोसिएशंस ऑफ दिल्ली की को-आर्डिनेशन कमेटी ने किया है. को-आर्डिनेशन कमेटी ने सभी जिला अदालतों में इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने, जिला अदालतों की वित्तीय क्षेत्राधिकार बढ़ाने आदि की मांगों के समर्थन में न्यायिक कार्यों के बहिष्कार का आह्वान किया है.

को-आर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन डीके शर्मा और सेक्रेटरी विजय बिश्नोई के हस्ताक्षर से जारी नोटिस में दिल्ली के सभी वकीलों और बार एसोसिएशंस के सदस्यों से न्यायिक कार्यों के बहिष्कार में शामिल होने का आह्वान किया गया है.

नोटिस में कहा गया है कि जिला अदालतों के बार एसोसिएशंस की मांगों पर कोई विचार नहीं करने और बिना उसकी सलाह के फैसले लेने की वजह से को-आर्डिनेशन कमेटी को न्यायिक कार्यों के बहिष्कार का फैसला करना पड़ा है. बार एसोसिएशंस ने वकीलों और पक्षकारों को आ रही समस्याओं को कई बार उठाया लेकिन उन पर कोई फैसला नहीं किया गया.