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भीलवाड़ा में वकील पर जानलेवा हमले के विरोध में प्रदर्शन, मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी की मांग

जिला न्यायालय के पास विरोध प्रदर्शन करते वकील ( ETV Bharat Bhilwara )

भीलवाड़ा : भीलवाड़ा के एक वकील पर एक अक्टूबर को चाकू से हमले के विरोध में टायर जलाकर प्रदर्शन किया और मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी व सख्त कारवाई की मांग की. जिला न्यायालय के पास सर्किल पर जिला अभिभाषक संस्था के अध्यक्ष उम्मेद सिंह राठौड़ की अगुवाई में वकील एकत्र हुए एवं विरोध प्रदर्शन किया.