भीलवाड़ा में वकील पर जानलेवा हमले के विरोध में प्रदर्शन, मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी की मांग
जिला अभिभाषक संस्था के आह्वान पर एकत्र हुए वकील. टायर जलाकर जताया रोष.
Published : October 12, 2026 at 2:43 PM IST
भीलवाड़ा : भीलवाड़ा के एक वकील पर एक अक्टूबर को चाकू से हमले के विरोध में टायर जलाकर प्रदर्शन किया और मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी व सख्त कारवाई की मांग की. जिला न्यायालय के पास सर्किल पर जिला अभिभाषक संस्था के अध्यक्ष उम्मेद सिंह राठौड़ की अगुवाई में वकील एकत्र हुए एवं विरोध प्रदर्शन किया.
जिला अभिभाषक संस्था के अध्यक्ष उम्मेद सिंह राठौड़ ने बताया कि एडवोकेट गोविंद माणम्या अजमेर चौराहे से उतरकर अपने घर जा रहे थे कि एक व्यक्ति ने लूट की नीयत से चाकू से उन पर जानलेवा हमला किया. हमले में गोविंद माणम्या घायल हो गए. हमने पर्चा बयान के आधार पर पुलिस को रिपोर्ट दी एवं हमलावर के वीडियो फुटेज भी पुलिस को मुहैया कराए. इसके बावजूद आज तक हमले के आरोपी को गिरफ्तारी नहीं किया गया. यह पुलिस प्रशासन की उदासीनता और नाकामी है. राठौड़ ने कहा कि फुटेज के बावजूद मुख्य आरोपी को गिरफ्तार नहीं करना पुलिस की लापरवाही दर्शाता है या फिर जानबूझकर किया कृत्य भी हो सकता है. उन्होंने आरोपी की जल्द गिरफ्तारी की मांग की.
पढ़ें:बूंदी में पुलिस के खिलाफ सड़कों पर उतरे वकील, किया प्रदर्शन, ये है वजह
प्रदेश भर में आंदोलन की चेतावनी: राठौड़ ने बताया कि वकीलों ने पूर्व में ज्ञापन दिया था, जिसमें आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई. आज पूरे जिले में कार्य स्थगन रखकर प्रदर्शन किया गया. राठौड़ ने कहा कि मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है तो जल्द पूरे राजस्थान में वकील समुदाय आंदोलन करेगा. अगला कदम क्या उठाया जाएगा, इस बारे में अभिभाषक संस्था निर्णय लेगी. इससे पहले जिला अभिभाषक संस्था के नेतृत्व में बैठक हुई, जिसमें घटना के विरोध में प्रदर्शन का निर्णय लिया गया.