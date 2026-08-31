अंकुर हत्याकांड से गुस्साए वकीलों ने किया खुर्जा कोतवाली का घेराव, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग
मामले में 7 नामजद और 6 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 31, 2026 at 7:33 PM IST
बुलंदशहर: अंकुर चौधरी हत्याकांड से गुस्साए अधिवक्ताओं ने सोमवार को खुर्जा कोतवाली का घेराव किया. अधिवक्ताओं ने एसडीएम और सीओ खुर्जा शोभित कुमार अत्री को ज्ञापन देकर दोषियों के खिलाफ NSA समेत सख्त कार्रवाई की मांग की और मृतक के परिजन को उचित मुआवज़ा समेत सुरक्षा देने को कहा. हालांकि, पुलिस अबतक इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ़्तार कर चुकी है.
सीओ खुर्जा शोभित कुमार अत्री के अनुसार, खुर्जा निवासी अधिवक्ता अशोक चौधरी के पुत्र अंकुर चौधरी एलएलबी अंतिम वर्ष का छात्र था. बीते 20 अगस्त को खुर्जा नगर बिजलीघर के पास कुछ बाइक सवार बदमाशों ने अंकुर पर लाठी-डंडों से जानलेवा हमला किया था. गंभीर रूप से घायल अंकुर को नोएडा के फोर्टिस अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जहां 29 अगस्त को उसकी मौत हो गई. पुलिस ने इस मामले में 7 नामजद और 6 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्यवाई कर रही है.
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