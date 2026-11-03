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वकीलों ने हाईकोर्ट से एसीपी मनस्वी वशिष्ठ के आचरण का स्वतः संज्ञान लेने की मांग की, हाईकोर्ट ने कहा-याचिका दायर करें

दिल्ली हाईकोर्ट ( FILE PHOTO )

नई दिल्ली: वकीलों ने मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट से आग्रह किया कि वह दिल्ली पुलिस के एसीपी मनस्वी वशिष्ठ के आचरण का स्वतः संज्ञान लें. वकीलों ने कार्यवाहक चीफ जस्टिस नितिन वासुदेव साम्ब्रे की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष मेंशन करते हुए मनस्वी वशिष्ठ के आचरण पर स्वत: संज्ञान लेने की मांग की. इसपर कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेने से इनकार कर दिया. हाईकोर्ट ने वकीलों से कहा कि वे सभी उपलब्ध दस्तावेजों के साथ एक उचित याचिका दायर करें, जिसपर अदालत विचार करेगी.

मेंशनिंग के दौरान वकीलों ने कोर्ट को बताया कि उनके खिलाफ 'AK-47 का इस्तेमाल' और 'काले कोट के गुंडे' जैसी टिप्पणियां की गईं. एक वकील ने चीफ जस्टिस से कहा कि आप हमारे मुखिया हैं. अगर आप इस मामले का स्वतः संज्ञान लेते हैं, तो हमें तसल्ली मिलेगी. तब कोर्ट ने कहा कि आप याचिका दायर करें, कोर्ट उसपर विचार करेगी. बता दें कि एसीपी मनस्वी वशिष्ठ को वकीलों को कथित तौर पर धमकाने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है.