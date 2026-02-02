ETV Bharat / state

सोनभद्र में टोल प्लाजा पर वकीलों का हंगामा, लेन बंद कर धरने पर बैठे, महिला वकील से हुई थी मारपीट

मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. वकीलों ने पुलिस से पांच मांग की है.

टोल प्लाजा पर वकीलों का हंगामा.
टोल प्लाजा पर वकीलों का हंगामा. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 2, 2026 at 6:56 PM IST

सोनभद्र : लोढी टोल प्लाजा पर सोमवार को वकीलों ने जमकर हंगामा किया. वकीलों ने टोल प्लाजा की एक लेन को पूरी तरह बंद कर दिया और धरना प्रदर्शन करते रहे. सूचना पर पहुंची पुलिस ने वकीलों को हटाने की कोशिश की लेकिन वकील नहीं माने. मांगों पर आश्वासन मिलने के बाद वकीलों ने धरना प्रदर्शन खत्म किया.

रविवार को महिला अधिवक्ता और उनके परिजनों के साथ लोढी टोल प्लाजा पर कर्मचारियों ने जमकर मारपीट की थी. इसका वीडियो भी सामने आया था. इस घटना के विरोध में वकील सोमवार को टोल प्लाजा पहुंचे और बवाल किया. वकीलों ने कहा कि इस प्रकरण में संदिग्धों की गिरफ्तारी की जानी चाहिए. उन्होंने पुलिस पर आरोप लगाया कि वह मामले में लीपापोती कर रही है.

वकीलों ने पुलिस के खिलाफ की नारेबाजी. (Video Credit; ETV Bharat)

टोल कर्मियों की अभद्रता का शिकार हुए वकील रत्नेश शुक्ला भी धरना प्रदर्शन में शामिल हुए. रत्नेश शुक्ला ने कहा, जब तक महिला अधिवक्ता को न्याय नहीं मिलता हम उनके साथ हैं. मौके पर पहुंचे सीओ सिटी रणधीर मिश्रा के आश्वासन पर वकीलों ने अपना प्रदर्शन समाप्त किया. पीड़ित महिला वकील आरती पांडेय ने कहा कि हमारी पांच सूत्रीय मांगें हैं जिनको पूरा करने का पुलिस ने आश्वासन दिया है.

एडिशनल एसपी अनिल कुमार ने कहा, मामले में टोल प्लाजा कर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. दो कर्मचारियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है. इसकी सूचना बार एसोशिएशन को भी दे दी गयी है. कुछ वकीलों ने धरना प्रदर्शन किया है. उन्हें समझा कर शांत कराया है. डीएम से वार्ता के बाद निर्णय लिया जाएगा. एएसपी ने कहा कि अधिवक्ताओं की मांग है कि उनका टोल नहीं लिया जाय, लेकिन टोल को समाप्त करना हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है.

