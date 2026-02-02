ETV Bharat / state

सोनभद्र में टोल प्लाजा पर वकीलों का हंगामा, लेन बंद कर धरने पर बैठे, महिला वकील से हुई थी मारपीट

टोल प्लाजा पर वकीलों का हंगामा. ( Photo Credit; ETV Bharat )