बार एसोसिएशन के लिए 6 फीट रास्ता बनाने का काम शुरू, अब भी वकीलों में नाराजगी, हड़ताल जारी
धनबाद में बार एसोसिएशन के लिए 6 फीट रास्ता देने के बाद भी वकीलों का हड़ताल जारी है.
Published : February 3, 2026 at 8:10 PM IST
धनबाद: कोर्ट परिसर के समीप रास्ता और पार्किंग की मांग को लेकर अधिवक्ताओं की हड़ताल मंगलवार को छठे दिन भी जारी रही. लगातार आंदोलन और विरोध के बीच जिला प्रशासन ने आवागमन बहाल करने के उद्देश्य से 6 फीट चौड़ा रास्ता देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. लेकिन अधिवक्ता इस फैसले से संतुष्ट नहीं हैं. मंगलवार को नगर निगम और जिला प्रशासन की संयुक्त टीम कोर्ट परिसर पहुंची. जेसीबी मशीन के माध्यम से कोर्ट के पास स्थित एक दुकान को आंशिक रूप से हटाया गया, ताकि रास्ता निकाला जा सके.
प्रशासन का कहना है कि इससे कोर्ट परिसर में आने-जाने वाले लोगों को अस्थायी राहत मिलेगी और यातायात व्यवस्था में सुधार होगा. हालांकि बार एसोसिएशन से जुड़े अधिवक्ताओं का कहना है कि जिला प्रशासन द्वारा पहले 16 फीट चौड़ा रास्ता देने का आश्वासन दिया गया था. इसके साथ ही अधिवक्ताओं और वादकारियों के लिए समुचित पार्किंग व्यवस्था करने की बात भी कही गई थी. लेकिन अब तक इन मांगों पर कोई ठोस अमल नहीं हुआ है. अधिवक्ताओं का आरोप है कि बिना उनकी सहमति के केवल 6 फीट का रास्ता देकर मामले को निपटाने की कोशिश की जा रही है.
6 फीट रास्ता समस्याओं का सामाधान नहीं: अधिवक्ता
अधिवक्ताओं का स्पष्ट कहना है कि केवल 6 फीट का रास्ता उनकी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता. कोर्ट परिसर में प्रतिदिन बड़ी संख्या में अधिवक्ता, वादकारी और आम लोग आते हैं, ऐसे में संकरा रास्ता भविष्य में फिर परेशानी का कारण बन सकता है. इसी वजह से अधिवक्ताओं ने हड़ताल जारी रखने का निर्णय लिया है.
बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बताया कि सभी अधिवक्ताओं के साथ बैठक कर आगे की रणनीति तय की जाएगी. बैठक के बाद आंदोलन को लेकर अगला कदम उठाया जाएगा. वहीं जिला प्रशासन का कहना है कि बातचीत के जरिए समाधान निकालने का प्रयास जारी है. जिला प्रशासन का कहना है कि सभी पक्षों को विश्वास में लेकर निर्णय लिया जाएगा.
