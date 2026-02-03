ETV Bharat / state

बार एसोसिएशन के लिए 6 फीट रास्ता बनाने का काम शुरू, अब भी वकीलों में नाराजगी, हड़ताल जारी

धनबाद: कोर्ट परिसर के समीप रास्ता और पार्किंग की मांग को लेकर अधिवक्ताओं की हड़ताल मंगलवार को छठे दिन भी जारी रही. लगातार आंदोलन और विरोध के बीच जिला प्रशासन ने आवागमन बहाल करने के उद्देश्य से 6 फीट चौड़ा रास्ता देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. लेकिन अधिवक्ता इस फैसले से संतुष्ट नहीं हैं. मंगलवार को नगर निगम और जिला प्रशासन की संयुक्त टीम कोर्ट परिसर पहुंची. जेसीबी मशीन के माध्यम से कोर्ट के पास स्थित एक दुकान को आंशिक रूप से हटाया गया, ताकि रास्ता निकाला जा सके.

प्रशासन का कहना है कि इससे कोर्ट परिसर में आने-जाने वाले लोगों को अस्थायी राहत मिलेगी और यातायात व्यवस्था में सुधार होगा. हालांकि बार एसोसिएशन से जुड़े अधिवक्ताओं का कहना है कि जिला प्रशासन द्वारा पहले 16 फीट चौड़ा रास्ता देने का आश्वासन दिया गया था. इसके साथ ही अधिवक्ताओं और वादकारियों के लिए समुचित पार्किंग व्यवस्था करने की बात भी कही गई थी. लेकिन अब तक इन मांगों पर कोई ठोस अमल नहीं हुआ है. अधिवक्ताओं का आरोप है कि बिना उनकी सहमति के केवल 6 फीट का रास्ता देकर मामले को निपटाने की कोशिश की जा रही है.