ETV Bharat / state

300 वकीलों के चैंबर पर चला बुलडोजर, विरोध में रोड जाम कर अनिश्चितकालीन हड़ताल का किया ऐलान

सड़क जाम करते अधिवक्ता. ( Etv Bharat )

मथुरा: सिविल लाइन में बने वकीलों के चैंबरों पर बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया गया. इससे आक्रोशित अधिवक्ताओं ने कचहरी पर रोड जाम कर दिया. अधिवक्ताओं ने नारेबाजी करते हुए अधिकारियों के खिलाफ नाराजगी जाहिर की और अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए. अनिश्चितकालीन हड़तालः दरअसल, रविवार को कचहरी रोड कलेक्ट परिसर में अधिवक्ताओं के चैंबरों पर बुलडोजर चला दिया गया. चेंबर टूटने की सूचना पर सैकड़ों वकील सोमवार को पहले डीएम कार्यालय का घेराव किया. अधिकारियों का संतुष्ट जवाब न मिलने पर सिविल लाइन पर रोड जाम कर दिया और अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी करने लगे. इसके बाद अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान कर दिया. अधिवक्ताओं ने कहा, न्यायालय प्रसार में कोई कामकाज नहीं किया जाएगा. जब तक पुनः चैंबर नहीं बन जाएंगे, तब तक विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे. मथुरा में प्रदर्शन करते वकील. (ETV Bharat)