वकीलों का यूपी के 22 जिलों में बंद का ऐलान; पश्चिम यूपी में हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर 17 दिसंबर को भरेंगे हुंकार

पश्चिमी यूपी के अधिवक्ता 1980 से हाईकोर्ट बेंच की मांग उठा रहे हैं. जनप्रतिनिधियों से नाखुश हैं अधिवक्ता. अब फिर सड़क पर उतरेंगे वकील.

यूपी के 22 जिलों के वकील 17 दिसंबर को नहीं करेंगे काम. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 11, 2025 at 10:39 AM IST

Updated : December 11, 2025 at 10:50 AM IST

मेरठ: पश्चिमी यूपी के लिए हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर 17 दिसंबर को वकीलों ने बंद का ऐलान किया है. करीब 45 साल से चली आ रही हाईकोर्ट बेंच की मांग के पूरा नहीं होने के लिए अधिवक्ता यूपी वेस्ट के जनप्रतिनिधियों को दोषी मानते हुए अपना दर्द बयां कर रहे हैं. हाईकोर्ट बेंच स्थापना केंद्रीय संघर्ष समिति ने इस बार तमाम सामाजिक संघठनों से भी सहयोग मांगा है.

पश्चिमी यूपी के अधिवक्ता 1980 से हाईकोर्ट बेंच की मांग उठा रहे हैं. अब एक बार फिर निर्णय लिया गया है कि 17 दिसंबर को यूपी वेस्ट के 22 जिलों में अधिवक्ता कार्य से दूर रहेंगे और बेंच की मांग पूरी हो, इसके लिए सड़कों पर उतरकर मांग उठाएंगे. इस बारे में महत्वपूर्ण बैठक भी अधिवक्ता कर चुके हैं.

ऑल इण्डिया लॉयर्स यूनियन के अध्यक्ष अब्दुल जब्बार खान कहते हैं कि हाईकोर्ट बेंच की मांग 1980 से उठाई जा रही है. जब 1981 में इस बारे में 22 जिलों के अधिवक्ताओं ने संघर्ष समिति बनाई थी तो उसमें ये तय किया गया था कि प्रत्येक शनिवार को मांग के समर्थन में स्ट्राइक पर रहेंगे.

ये हड़ताल बराबर चलती भी रही, लेकिन कुछ लोग इसे छुट्टी के तौर पर मनाने लगे. बीच में शनिवार को भी कोर्ट में काम होने लगा. क्योंकि हाईकोर्ट ने कंटेम्पट का हवाला देकर हड़ताल के लिए मना किया था. अब्दुल जब्बार कहते हैं कि हाईकोर्ट की बेंच न सिर्फ वकीलों के लिए जनता के लिए भी आवश्यकता है.

अब्दुल जब्बार कहते हैं कि जनता अगर गंभीर हो जाएगी तो बेंच मिल जाएगी. जनप्रतिनिधि इस मुद्दे पर ठीक तरह से बात नहीं रख पा रहे हैं. सस्ता और सुलभ न्याय का नारा तो दिया जाता है लेकिन 600 किलोमीटर दूर इलाहाबाद हाईकोर्ट अपने किसी मामले में किसी भी व्यक्ति को जाना पड़ता है तो उसे तमाम चुनौती का सामना करना पड़ता है.

पश्चिम यूपी में हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर बनी रणनीति पर बात करते वकील. (Video Credit; ETV Bharat)

सीनियर अधिवक्ता प्रभात मलिक ने बताया कि काफी समस्याएं आती हैं. केंद्रीय संघर्ष समिति में भी कई बार ऐसे पदाधिकारी चुनकर आ जाते हैं, जो इस मांग को को लेकर चल रहे आंदोलन को भटका देते हैं, जिससे आंदोलन कमजोर होता है. इस बार फिर केंद्रीय संघर्ष समिति काम कर रही है और जनता के सहयोग के साथ तमाम संगठनों का भी सहयोग बेंच की मांग के समर्थन में मिल रहा है.

सीनियर एडवोकेट राजकुमार गुर्जर कहते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सभी अधिवक्ता इस मुद्दे पर एक हैं. सभी इस मांग को उठा रहे हैं कि यूपी वेस्ट में बेंच की स्थापना हो. जो जनता के नायक हैं वे हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर जिस दिन एक मंच पर बैठ जाएंगे उस दिन बेंच मिल जाएगी.

वरिष्ठ अधिवक्ता विनय कुमार सिवाच कहते हैं, मेरठ से दिल्ली, लखनऊ तक इस मुद्दे पर प्रदर्शन किए गए हैं. वह स्वयं इस मांग को लेकर मार भी खा चुके हैं. जेल तक भी गए हैं. जनप्रतिनिधियों के द्वारा ही सरकार तक बात पहुंचती है, लेकिन सभी इस विषय को लेकर एक जुट नहीं हैं. अधिवक्ताओं का संघर्ष जारी रहेगा. 17 दिसंबर को वेस्ट यूपी बंद का आह्वान है.

एडवोकेट ज्ञान प्रकाश सलोनीया का कहना है कि तमाम संगठन साथ आ रहे हैं. जनप्रतिनिधि भी साथ होकर एकजुट हो जाएं तो जनता के हित के लिए बेंच की स्थापना हो जाए. पूर्व बार अध्यक्ष और सीनियर अधिवक्ता गजेंद्र धामा कहते हैं कि सस्ता सुलभ न्याय तभी मिलेगा जब किसी व्यक्ति को सैकड़ों किलोमीटर का सफर करने के बजाय पास में ही उसकी सुनवाई हो.

पश्चिम यूपी में हाईकोर्ट बेंच के मुद्दे पर बुधवार को राज्यसभा में सांसद लक्ष्मीकांत बाजपेयी ने भी मांग उठाई है. इससे पहले मेरठ के सांसद और अभिनेता अरुण गोविल भी हाईकोर्ट बेंच की मांग उठा चुके हैं. इतना ही नहीं बीएसपी शासनकाल में स्वयं मायावती ने मुख्यमंत्री रहते हुए केंद्र सरकार से हाईकोर्ट बेंच की मांग उठाई थी. लेकिन, नतीजा अभी तक सिफर ही रहा है.

