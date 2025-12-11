ETV Bharat / state

वकीलों का यूपी के 22 जिलों में बंद का ऐलान; पश्चिम यूपी में हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर 17 दिसंबर को भरेंगे हुंकार

यूपी के 22 जिलों के वकील 17 दिसंबर को नहीं करेंगे काम. ( Photo Credit; ETV Bharat )

मेरठ: पश्चिमी यूपी के लिए हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर 17 दिसंबर को वकीलों ने बंद का ऐलान किया है. करीब 45 साल से चली आ रही हाईकोर्ट बेंच की मांग के पूरा नहीं होने के लिए अधिवक्ता यूपी वेस्ट के जनप्रतिनिधियों को दोषी मानते हुए अपना दर्द बयां कर रहे हैं. हाईकोर्ट बेंच स्थापना केंद्रीय संघर्ष समिति ने इस बार तमाम सामाजिक संघठनों से भी सहयोग मांगा है. पश्चिमी यूपी के अधिवक्ता 1980 से हाईकोर्ट बेंच की मांग उठा रहे हैं. अब एक बार फिर निर्णय लिया गया है कि 17 दिसंबर को यूपी वेस्ट के 22 जिलों में अधिवक्ता कार्य से दूर रहेंगे और बेंच की मांग पूरी हो, इसके लिए सड़कों पर उतरकर मांग उठाएंगे. इस बारे में महत्वपूर्ण बैठक भी अधिवक्ता कर चुके हैं. ऑल इण्डिया लॉयर्स यूनियन के अध्यक्ष अब्दुल जब्बार खान कहते हैं कि हाईकोर्ट बेंच की मांग 1980 से उठाई जा रही है. जब 1981 में इस बारे में 22 जिलों के अधिवक्ताओं ने संघर्ष समिति बनाई थी तो उसमें ये तय किया गया था कि प्रत्येक शनिवार को मांग के समर्थन में स्ट्राइक पर रहेंगे. ये हड़ताल बराबर चलती भी रही, लेकिन कुछ लोग इसे छुट्टी के तौर पर मनाने लगे. बीच में शनिवार को भी कोर्ट में काम होने लगा. क्योंकि हाईकोर्ट ने कंटेम्पट का हवाला देकर हड़ताल के लिए मना किया था. अब्दुल जब्बार कहते हैं कि हाईकोर्ट की बेंच न सिर्फ वकीलों के लिए जनता के लिए भी आवश्यकता है. अब्दुल जब्बार कहते हैं कि जनता अगर गंभीर हो जाएगी तो बेंच मिल जाएगी. जनप्रतिनिधि इस मुद्दे पर ठीक तरह से बात नहीं रख पा रहे हैं. सस्ता और सुलभ न्याय का नारा तो दिया जाता है लेकिन 600 किलोमीटर दूर इलाहाबाद हाईकोर्ट अपने किसी मामले में किसी भी व्यक्ति को जाना पड़ता है तो उसे तमाम चुनौती का सामना करना पड़ता है.