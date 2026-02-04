ETV Bharat / state

अजमेर के नए जिला न्यायालय भवन में वकीलों और पक्षकारों के लिए नहीं बैठने की जगह, किया कार्य बहिष्कार

वकीलों का कहना है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती, अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार जारी रहेगा.

Lawyers boycotting work
कार्य बहिष्कार करते वकील (ETV Bharat Ajmer)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 4, 2026 at 3:50 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

अजमेर: नए जिला न्यायालय में कामकाज शुरू हो रहा है, लेकिन वकीलों के बैठने के लिए चेंबर और कुर्सी-टेबल लगाने की जगह नहीं मिलने से वकीलों में रोष व्याप्त है. वकीलों का आरोप है कि नए भवन में मूलभूत सुविधाओं की भी कमी है. वकीलों ने 14 सूत्रीय मांग को लेकर अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार कर दिया है. वकीलों की हड़ताल से न्याय कार्य प्रभावित हो रहा है.

अजमेर जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ योगेंद्र ओझा ने बताया कि 20 अप्रैल, 2025 को जिला न्यायालय के नए भवन का उद्घाटन हुआ था. सवा दो महीने से वकीलों और न्याय प्रशासन के बीच गतिरोध चल रहा है. नए भवन में वकीलों और पक्षकारों के बैठने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है. जिला न्यायालय प्रशासन को 14 सूत्रीय मांग भी दिया गया है. महिला वकीलों के लिए कॉमन रूम और वॉशरूम की व्यवस्था, फ्लोराइड मुक्त पेयजल, लिफ्ट की कमियों को दूर करने, भवन निर्माण में कमी आदि समस्या लिखित में दी गई, तो कहा गया कि अपने संरक्षक न्यायाधीश को अपना मांग पत्र दे.

ये है वकीलों की मांगें, देखें वीडियो (ETV Bharat Ajmer)

पढ़ें: Speed Breaker Demand : वकीलों ने कोर्ट के बाहर मुख्य सड़क पर लगाया जाम, XEN को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा

'वकीलों ने किया संघर्ष, उन्हें ही किया नजरअंदाज': उन्होंने बताया कि जोधपुर में भी संरक्षक न्यायाधीश को मांग पत्र सौप दिया. वहां कहा गया कि मुख्य न्यायाधीश के समक्ष अपनी मांग उठाएं. 24 जनवरी को मुख्य न्यायाधीश के समक्ष भी 14 सूत्रीय मांग रखी गई. 27 जनवरी को हाई कोर्ट से रजिस्ट्रार भी अजमेर आए और उन्होंने यहां वकीलों की समस्या को जायज माना और जल्द ही समस्या के निराकरण का आश्वासन दिया. 5-6 दिन गुजरने के बाद भी वकीलों के चैंबर के आवंटन की व्यवस्था नही की गई. उन्होंने कहा कि नए न्यायालय भवन की भूमि के लिए वकीलों ने संघर्ष किया था और उन्हें ही बैठने की जगह नहीं गई. जबकि नए कोर्ट भवन में कैंटीन, क्लीनिक जैसी सुविधाएं तक मौजूद हैं. उन्होंने कहा कि मांगें पूरी नहीं होने तक वकीलों का कार्य बहिष्कार जारी रहेगा.

पढ़ें: पानी की टंकी पर चढ़े वकील, न्यायाधीश पर लगाए मनमानी के आरोप, यहां जानिए पूरा मामला

'मांगों को किया जा रहा अनसुना': जिला बार एसोसिएशन के सचिव रूपेंद्र परिहार ने बताया कि एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने जिला न्यायालय प्रशासन से बार-बार इस संबंध में संवाद किया है. हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को भी वकीलों की समस्या के बारे में अवगत करवाया गया. परिहार ने बताया कि वकीलों की मांग को अनसुना किया जा रहा है. इसलिए साधारण सभा के बाद यह निर्णय लिया गया है कि जब तक वकीलों की मांग पूरी नहीं होती, तब तक न्यायिक कार्य का बहिष्कार जारी रहेगा. परिहार ने बताया कि यदि कोई वकील न्यायिक कार्य करता हुआ पाया गया, तो उसके खिलाफ एसोसिएशन कार्रवाई करेगी.

TAGGED:

ADVOCATES DEMAND SEATING PLACE
NEW COURT BUILDING IN AJMER
14 DEMANDS OF AJMER ADVOCATES
अजमेर में वकीलों की हड़ताल
INDEFINITE STRIKE OF ADVOCATES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.