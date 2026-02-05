ETV Bharat / state

अजमेर में वकीलों का कार्य बहिष्कार, ब्यावर के अधिवक्ताओं ने भी दिया समर्थन

अजमेर: जिला न्यायालय के नए भवन में वकीलों और पक्षकारों के बैठने की जगह नहीं मिलने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है. जिले ही नहीं पड़ोसी ब्यावर जिले की बार एसोसिएशन भी समर्थन में उतर आई है. अजमेर के वकील मामले को व्यापक रूप देने में जुटे हैं. वकीलों का आरोप है कि नए भवन में वकीलों के लिए चैंबर आवंटन नहीं किए गए और ना ही कुर्सी-टेबल लगाने की जगह दी गई. इसके अलावा भवन में मूलभूत सुविधाएं भी नहीं हैं.

अजमेर जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ योगेंद्र ओझा ने बताया कि लगातार तीसरे दिन भी वकीलों का कार्य बहिष्कार जारी है. वकीलों के समर्थन में पुष्कर, नसीराबाद, केकड़ी, सरवाड़, विजयनगर के अलावा पड़ोसी ब्यावर जिले की बार ने भी कार्य बहिष्कार शुरू कर दिया है. डॉ ओझा का आरोप है कि वकीलों की 14 सूत्रीय मांग पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है. उन्होंने कहा कि जब तक मांगें पूरी नहीं हो जाती है, तब तक वकीलों का कार्य बहिष्कार जारी रहेगा.