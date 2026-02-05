ETV Bharat / state

अजमेर में वकीलों का कार्य बहिष्कार, ब्यावर के अधिवक्ताओं ने भी दिया समर्थन

वकीलों का आरोप है कि कोर्ट के नए भवन में अधिवक्ताओं और पक्षकारों के बैठने की ही जगह नहीं है.

अजमेर में वकीलों का कार्य बहिष्कार (ETV Bharat Ajmer)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 5, 2026 at 3:44 PM IST

अजमेर: जिला न्यायालय के नए भवन में वकीलों और पक्षकारों के बैठने की जगह नहीं मिलने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है. जिले ही नहीं पड़ोसी ब्यावर जिले की बार एसोसिएशन भी समर्थन में उतर आई है. अजमेर के वकील मामले को व्यापक रूप देने में जुटे हैं. वकीलों का आरोप है कि नए भवन में वकीलों के लिए चैंबर आवंटन नहीं किए गए और ना ही कुर्सी-टेबल लगाने की जगह दी गई. इसके अलावा भवन में मूलभूत सुविधाएं भी नहीं हैं.

अजमेर जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ योगेंद्र ओझा ने बताया कि लगातार तीसरे दिन भी वकीलों का कार्य बहिष्कार जारी है. वकीलों के समर्थन में पुष्कर, नसीराबाद, केकड़ी, सरवाड़, विजयनगर के अलावा पड़ोसी ब्यावर जिले की बार ने भी कार्य बहिष्कार शुरू कर दिया है. डॉ ओझा का आरोप है कि वकीलों की 14 सूत्रीय मांग पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है. उन्होंने कहा कि जब तक मांगें पूरी नहीं हो जाती है, तब तक वकीलों का कार्य बहिष्कार जारी रहेगा.

वकीलों का कार्य बहिष्कार जारी (ETV Bharat Ajmer)

डॉ ओझा ने कहा कि वे अपने और पक्षकारों को कोर्ट में मूलभूत सुविधा मिले, इसके लिए भी संघर्ष कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि नए भवन में बने टॉयलेट में पानी की निकासी होनी चाहिए. टॉयलेट्स बाहर फर्श पर आ रहा है. जिला न्यायालय प्रशासन को मूलभूत सुविधाओं की ओर ध्यान देना चाहिए. एसोसिएशन के सचिव रूपेंद्र परिहार ने बताया कि जिले के अलावा अन्य जिलों से भी अजमेर जिला बार एसोसिएशन को समर्थन मिल रहा है. वहां भी कार्य बहिष्कार किया जा रहा है. परिहार ने बताया कि मांग पूरी नही होने तक वकीलों का आंदोलन व्यापक होता रहेगा और जारी भी रहेगा.

संपादक की पसंद

