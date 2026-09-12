रामनगर कोर्ट में वकीलों ने किया लोक अदालत का बहिष्कार, अनिश्चितकालीन हड़ताल की दी चेतावनी, जानिए पूरा मामला
नैनीताल जिले के रामनगर कोर्ट में शनिवार को वकीलों का गुस्सा फूट पड़ा, जिस कारण उन्होंने लोक अदालत तक का बहिष्कार किया.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : September 12, 2026 at 7:00 PM IST
रामनगर: नैनीताल जिले के रामनगर में एपीओ और अधिवक्ताओं के बीच विवाद अब खुलकर सामने आ गया है. शनिवार को रामनगर बार एसोसिएशन से जुड़े अधिवक्ताओं ने लोक अदालत का बहिष्कार कर न्यायालय परिसर के बाहर प्रदर्शन किया और एपीओ अतुल कुमार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की.
अधिवक्ताओं का आरोप है कि एक मामले में एपीओ ने होस्टाइल गवाह से कानून और निर्धारित प्रक्रिया से हटकर जिरह कराई और उस पर दबाव बनाया. वहीं बार एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि अगर एपीओ को रामनगर से नहीं हटाया गया और उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई. रामनगर बार एसोसिएशन ने सोमवार के बाद अधिवक्ताओं के अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की बात भी कही है.
लोक अदालत का बहिष्कार किया: रामनगर कोर्ट परिसर में शनिवार को उस वक्त माहौल गरमा गया, जब रामनगर बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने लोक अदालत का बहिष्कार कर दिया. अधिवक्ताओं ने न्यायालय परिसर के बाहर प्रदर्शन करते हुए एपीओ अतुल कुमार के खिलाफ नारेबाजी की.
बार एसोसिएशन का आरोप है कि दो दिन पहले एक मामले की सुनवाई के दौरान एपीओ ने एक होस्टाइल गवाह के बयान को लेकर निर्धारित कानूनी प्रक्रिया से हटकर कार्रवाई की. अधिवक्ताओं का कहना है कि गवाह से इस तरह सवाल-जवाब और बयान दर्ज कराया गया, जिसको लेकर बार ने कड़ी आपत्ति जताई है.
बार एसोसिएशन ने किया विरोध प्रदर्शन: रामनगर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट ललित तिवारी ने कहा कि मामला बार के संज्ञान में आने के बाद अधिवक्ताओं ने पहले भी इसका विरोध किया और शनिवार को लोक अदालत का बहिष्कार किया. उनका आरोप है कि एपीओ ने कानून से हटकर कार्रवाई की और एक वरिष्ठ अधिवक्ता व बार के पूर्व अध्यक्ष से जुड़े मामले में अनावश्यक हस्तक्षेप किया.
बार एसोसिएशन ने की जांच की मांग: ललित तिवारी ने कहा कि बार एसोसिएशन मामले की जांच और एपीओ के खिलाफ विधिक कार्रवाई की मांग कर रहा है. साथ ही उनकी मांग है कि एपीओ अतुल कुमार को रामनगर से हटाया जाए. वहीं बार एसोसिएशन के सचिव एडवोकेट नरेंद्र रावत ने भी एपीओ की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि गवाह के बयान दर्ज करने की जिस प्रक्रिया को अपनाया गया, वह कानून के अनुरूप नहीं थी.
अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी: उन्होंने कहा कि अधिवक्ताओं का अपमान किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा. बार अध्यक्ष के मुताबिक, सोमवार को रामनगर में अधिवक्ताओं की बैठक और प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी. इसके बाद मंगलवार को जिला जज और हाईकोर्ट के समक्ष मामले को रखा जाएगा. अगर इसके बावजूद एपीओ को रामनगर से नहीं हटाया गया और कार्रवाई नहीं हुई तो अधिवक्ता अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के लिए मजबूर होंगे.
फिलहाल एपीओ और रामनगर बार एसोसिएशन के बीच विवाद लगातार बढ़ता नजर आ रहा है. वहीं में जब एपीओ (सहायक अभियोजन अधिकारी) अतुल कुमार से मामले को लेकर फोंन पर बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि उनके द्वारा की गई कार्रवाई माननीय न्यायालय के निर्देशों और निर्धारित नियमों के अनुसार की गई है. उन्होंने स्पष्ट किया कि उन्होंने नियमों के विपरीत कोई कार्रवाई नहीं की है.
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