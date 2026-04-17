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नोएडा के आंदोलनरत श्रमिकों के समर्थन में उतरा वकीलों का संगठन, फैक्ट फाइंडिंग टीम भेजी नोएडा

नई दिल्ली: वकीलों के अखिल भारतीय संगठन ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन (एआईएलयू) ने नोएडा के औद्योगिक इलाके में मजदूरों के आंदोलन से निपटने के लिए प्रशासन की ओर से अपनाये जा रहे कथित क्रूर तरीकों की आलोचना की है. एआईएलयू के राष्ट्रीय महासचिव और वरिष्ठ वकील पीवी सुरेंद्रनाथ ने नोएडा पुलिस के अमानवीय तरीके को घोर मानवाधिकार उल्लंघन करार दिया है.

बयान में कहा गया है कि एआईएलयू की दिल्ली ईकाई ने एक फैक्ट फाइंडिंग टीम का गठन किया है, जो नोएडा के पीड़ित मजदूरों के परिवारों से मिलकर स्थिति की गंभीरता का पता लगाएगी. साथ ही फैक्ट फाइंडिंग टीम मानवाधिकारों के उल्लंघन का पता लगाएगी और पीड़ितों को कानूनी सहायता उपलब्ध कराएगी.

एआईएलयू की ओर से जारी बयान में कहा गया है नोएडा के औद्योगिक इलाके के मजदूर अमानवीय परिस्थितियों में जीने को मजबूर हैं. उन्हें मजदूरी काफी कम मिलती है जबकि बुनियादी जरुरतें महंगी हो गई हैं. बयान में कहा गया है कि नये श्रम कानूनों के लागू होने के बाद स्थिति और खराब हो गई है. यही वजह है कि ट्रेड यूनियन और पूरा मजदूर आंदोलन इन नये श्रम कानूनों के विरोध में उठ खड़ा हुआ है.