ETV Bharat / state

प्रयागराज में घायल अधिवक्ता की मौत से वकीलों में आक्रोश, लंच के बाद नहीं किया न्यायिक कार्य, 24 घंटे का दिया अल्टीमेटम

प्रयागराज : पिछले दिनों सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल युवा अधिवक्ता जागृति शुक्ला की सोमवार सुबह लखनऊ स्थित एसजीपीजीआई में इलाज के दौरान मौत हो गई. इससे इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकीलों में आक्रोश फैल गया. लंच के बाद उन्होंने न्यायिक कार्य नहीं करने का निर्णय लेते हुए आम सभा की आपात बैठक बुला ली.

बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया पुलिस जागृति शुक्ला के इलाज में लापरवाही बरतने के आरोपी स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल के जूनियर डॉक्टरों और जागृति को टक्कर मारने वाले वाहन के चालक को अविलंब गिरफ्तार करे. हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने इसके लिए 24 घंटों की मोहलत दी है. इसके बाद अधिवक्ता कड़े कदम उठाएंगे. अन्य अधिवक्ता संगठनों ने भी ऐसी ही मांग करते हुए जागृति शुक्ला की मृत्यु पर शोक जताया है.

गत दिनों सड़क दुर्घटना में घायल होने के बाद उनको इलाज के लिए स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल ले जाया गया था. साथ गए अधिवक्ताओं का आरोप है कि उस वक्त ड्यूटी पर तैनात जूनियर डॉक्टरों ने इलाज में लापरवाही की. उपचार के लिए कहने पर वकीलों से मारपीट की गई. इसमें कुछ अधिवक्ताओं को चोटें भी आई. इस बीच घायल अधिवक्ता जागृति का कोई इलाज नहीं किया गया. करीब 10 घंटे बाद उनको एसजीपीजीआई के लिए रेफर कर दिया गया.