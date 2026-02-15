ETV Bharat / state

इंडिया-AI इम्पैक्ट समिट 2026: वर्चुअल पेश होंगे वकील और पक्षकार, दिल्ली हाई कोर्ट ने दी अनुमति

इंडिया-AI इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन 16 से 20 फरवरी 2026 तक आयोजित की जाएगी. सम्मेलन का मुख्य केंद्र प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम होगा.

दिल्ली हाई कोर्ट
दिल्ली हाई कोर्ट (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : February 15, 2026 at 7:17 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: देश की राजधानी में आयोजित होने वाले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सबमिट के मध्य नजर दिल्ली हाई कोर्ट ने वकीलों और बात कार्यों को 16 से 23 फरवरी तक अदालत में वर्चुअल माध्यम से पेश होने की अनुमति प्रदान की है. यह निर्णय सुरक्षा और यातायात संबंधी व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है.

दरअसल, 16 से 20 फरवरी के बीच भारत बैंड पर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सबमिट का आयोजन होना है. इसके तुरंत बाद 21 से 23 फरवरी 2026 तक हाई कोर्ट परिसर में बार काउंसिल आफ दिल्ली के चुनाव भी कराए जाएंगे. ऐसे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सबमिट और चुनाव के कारण अदालत परिसर और आसपास के क्षेत्र में भीड़ एवं यातायात दबाव बढ़ाने की संभावना है.

दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा जारी किए गए प्रशासनिक आदेश में कहा गया है कि इस अवधि के दौरान अधिवक्ता और पक्षकार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न पथों के समक्ष उपस्थित हो सकते हैं. आदेश में स्पष्ट किया गया है कि संबंधित तरीकों में वर्चुअल माध्यम से ही पेशी को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी. सभी संबंधित पक्षों से अपील की गई है कि वह सुचारू न्यायिक कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए जारी किए गए दिशा निर्देशों का पालन करें.

इंडिया-AI इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन 16 से 20 फरवरी 2026 तक आयोजित की जाएगी. सम्मेलन का मुख्य केंद्र प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम होगा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे. हालांकि, समिट की गतिविधियां पूरी दिल्ली में फैली होंगी. मुख्य आयोजन भारत मंडपम में होगा. वहीं, द्विपक्षीय बैठकें हैदराबाद हाउस, सुषमा स्वराज भवन में होंगी. बाकी अन्य आयोजन स्थल विज्ञान भवन, अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर और दिल्ली के सभी प्रमुख पांच सितारा होटल होंगे. साथ ही सार्वजनिक गतिविधियां और प्रदर्शनियां कनॉट प्लेस का सेंट्रल पार्क और दिल्ली हाट में होंगी. विदेशी मेहमान राजघाट, कुतुब मीनार, लाल किला, हुमायूं का मकबरा और महरौली आर्किलॉजिकल पार्क का भी दौरा करेंगे.

यह भी पढ़ें:

TAGGED:

AI SUMMIT DELHI
DELHI HIGH COURT
INDIA AI SUMMIT 2026
LAWYERS
INDIA AI 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.