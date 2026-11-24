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जमीन विवाद को लेकर वकील की शिक्षिका पत्नी पर हमला, ऑटो ड्राइवर की आंखों में डाला मिर्च स्प्रे

जमीन विवाद को लेकर वकील की पत्नी पर हमला ( ETV Bharat )

सागर: शहर के बाघराज वार्ड की आवासीय कॉलोनी के पास सोमवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया था. जब एक ऑटो चालक की आंखों में मिर्ची पाउडर झोंक दिया गया. लेकिन मौके पर मौजूद भारी भीड़ ने आरोपी को पकड़कर जमकर पिटाई कर दी.

पहले तो खबर फैली कि आरोपी ऑटो में सवार बच्चे को अगवा करना चाहता था. लेकिन आरोपी को हिरासत में लेने के बाद पुलिस की चुप्पी ने कई सवाल खड़े कर दिए. हालांकि दोपहर बाद पुलिस ने खुलासा किया कि आरोपी ऑटो में सवार वकील की पत्नी की हत्या करना चाहता था.