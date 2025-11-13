ETV Bharat / state

कोर्ट की अवमानना मामले में वकील को राहत नहीं; जानें हाई कोर्ट ने क्या कहा?

न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने स्पष्ट किया कि न्यायालय की ईमानदारी, गरिमा पर हमला करने वाले को माफी के आधार पर दोष मुक्त नहीं किया जा सकता.

Etv Bharat
Etv Bharat (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 13, 2025 at 7:45 AM IST

|

Updated : November 13, 2025 at 8:29 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

प्रयागराज: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने न्यायाधीश पर पक्षपाती का आरोप लगाने वाले वकील की याचिका खारिज कर दी है. याचिका में वकील ने आपराधिक अवमानना ​​के संदर्भ आदेश को वापस लेने की मांग की थी. न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने स्पष्ट किया कि न्यायालय की ईमानदारी और गरिमा पर हमला करने वाले अवमाननाकर्ता को महज माफी के आधार पर दोष मुक्त नहीं किया जा सकता.

यह मामला तब सामने आया, जब अधिवक्ता हरीश चंद्र शुक्ल ने शिकायतकर्ता का प्रतिनिधित्व करते हुए लिखित में न्यायालय पर गंभीर आरोप लगाए. कहा कि कोर्ट का दृष्टिकोण ईमानदार नहीं था. इसके बाद न्यायालय ने अधिवक्ता के खिलाफ आपराधिक अवमानना ​​की कार्यवाही शुरू करने के लिए मामले को खंडपीठ और उनके आचरण पर विचार करने के लिए यूपी बार कौंसिल को संदर्भित कर दिया था.

इसके बाद अधिवक्ता ने रिकॉल अर्जी दाखिल कर बिना शर्त माफी मांगने के साथ अपमानजनक लिखित कथन को वापस लेने और संदर्भ आदेश को रद्द करने की मांग की. न्यायालय ने अधिवक्ता की माफी तो स्वीकार कर ली, लेकिन संदर्भ आदेश को वापस लेने से इंकार कर दिया. साथ ही कहा कि ऐसा करना बहुत खराब मिसाल कायम करेगा. इससे वकील किसी प्रतिकूल निर्णय से बचने के लिए इस तरह की रणनीति अपना सकते हैं. इसके बाद माफी मांगकर अवमानना ​​से बच निकलेंगे.

कोर्ट ने कहा कि अवमाननाकर्ता ने गंभीर अवमानना की है. जहां न्यायालय की ईमानदारी पर हमला किया जाता है, वहां केवल माफी मांगने से अवमाननाकर्ता को दोष मुक्त नहीं किया जा सकता.

न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि माफी केवल सजा कम करने के उद्देश्य से अवमानना ​​न्यायालय के समक्ष विचार के लिए होगी, लेकिन अवमानना ​​की कार्यवाही जारी रहेगी. कोर्ट ने याचिका को आंशिक रूप से (केवल माफी प्रस्तुत करने की सीमा तक) ही स्वीकार किया. साथ ही अवमानना मामले को खंडपीठ के निर्णय के लिए लंबित रखा है.

यह भी पढ़ें: फतेहपुर खनन अधिकारी सहित 6 पर केस, 2 गिरफ्तार; मोरंग, बालू, गिट्टी लदे ट्रकों से करते थे वसूली

Last Updated : November 13, 2025 at 8:29 AM IST

TAGGED:

ALLAHABAD HIGH COURT LATEST UPDATES
LAWYER DENIED RELIEF IN HIGH COURT
LAWYER ACCUSED JUDGE OF DISHONESTY
जज पर आरोप लगाने वाला वकील केस
ALLAHABAD HIGH COURT NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

यूपी में 40 गांवों के 4112 लोगों पर क्यों दर्ज हुए चुन-चुनकर मुकदमे, जानिए थारू समुदाय का क्या है गुनाह?

जब बारिश बिगाड़े राह, तपस्या दिखाए नई राह; यूपी की 11वीं की छात्रा की ये छोटी सी तकनीक, बड़े हादसों का करेगी अंत

यूपी में योगी सरकार ला रही एग्रीगेटर पॉलिसी, इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर मिलेगी इतनी छूट, जानिए नियम-शर्ते

यूपी का सबसे महंगा मुर्गा कड़कनाथ, कीमत दोगुनी-खूबियां 4 गुनी; डिमांड आसमानी...

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.