कोर्ट की अवमानना मामले में वकील को राहत नहीं; जानें हाई कोर्ट ने क्या कहा?
न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने स्पष्ट किया कि न्यायालय की ईमानदारी, गरिमा पर हमला करने वाले को माफी के आधार पर दोष मुक्त नहीं किया जा सकता.
प्रयागराज: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने न्यायाधीश पर पक्षपाती का आरोप लगाने वाले वकील की याचिका खारिज कर दी है. याचिका में वकील ने आपराधिक अवमानना के संदर्भ आदेश को वापस लेने की मांग की थी. न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने स्पष्ट किया कि न्यायालय की ईमानदारी और गरिमा पर हमला करने वाले अवमाननाकर्ता को महज माफी के आधार पर दोष मुक्त नहीं किया जा सकता.
यह मामला तब सामने आया, जब अधिवक्ता हरीश चंद्र शुक्ल ने शिकायतकर्ता का प्रतिनिधित्व करते हुए लिखित में न्यायालय पर गंभीर आरोप लगाए. कहा कि कोर्ट का दृष्टिकोण ईमानदार नहीं था. इसके बाद न्यायालय ने अधिवक्ता के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू करने के लिए मामले को खंडपीठ और उनके आचरण पर विचार करने के लिए यूपी बार कौंसिल को संदर्भित कर दिया था.
इसके बाद अधिवक्ता ने रिकॉल अर्जी दाखिल कर बिना शर्त माफी मांगने के साथ अपमानजनक लिखित कथन को वापस लेने और संदर्भ आदेश को रद्द करने की मांग की. न्यायालय ने अधिवक्ता की माफी तो स्वीकार कर ली, लेकिन संदर्भ आदेश को वापस लेने से इंकार कर दिया. साथ ही कहा कि ऐसा करना बहुत खराब मिसाल कायम करेगा. इससे वकील किसी प्रतिकूल निर्णय से बचने के लिए इस तरह की रणनीति अपना सकते हैं. इसके बाद माफी मांगकर अवमानना से बच निकलेंगे.
कोर्ट ने कहा कि अवमाननाकर्ता ने गंभीर अवमानना की है. जहां न्यायालय की ईमानदारी पर हमला किया जाता है, वहां केवल माफी मांगने से अवमाननाकर्ता को दोष मुक्त नहीं किया जा सकता.
न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि माफी केवल सजा कम करने के उद्देश्य से अवमानना न्यायालय के समक्ष विचार के लिए होगी, लेकिन अवमानना की कार्यवाही जारी रहेगी. कोर्ट ने याचिका को आंशिक रूप से (केवल माफी प्रस्तुत करने की सीमा तक) ही स्वीकार किया. साथ ही अवमानना मामले को खंडपीठ के निर्णय के लिए लंबित रखा है.
