झज्जर में वकील की चाकू मारकर हत्या, इलाके में दहशत का माहौल, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस
झज्जर में वकील देवराज चाहर की चाकू मारकर हत्या कर दी गई. फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है.
Published : March 5, 2026 at 4:52 PM IST
झज्जर: शहर में बुधवार देर रात एक सनसनीखेज हत्या की घटना सामने आई, जिसमें एक वकील की चाकू मारकर हत्या कर दी गई. यह वारदात शहर की छारा चुंगी के पास करीब रात 10 बजे हुई. बताया जा रहा है कि किसी बात को लेकर वकील देवराज चाहर की एक व्यक्ति से कहासुनी हो गई थी. इसी दौरान विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी ने गुस्से में आकर देवराज की गर्दन पर चाकू से वार कर दिया. हमले में देवराज गंभीर रूप से घायल होकर वहीं गिर पड़े. घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और आसपास के लोग दहशत में आ गए.
इलाज के दौरान हुई मौत: हमले के बाद आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत घायल वकील को झज्जर के अस्पताल पहुंचाया. डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उनकी हालत बेहद नाजुक बताते हुए उन्हें रोहतक पीजीआई रेफर कर दिया. इलाज के दौरान देवराज चाहर ने दम तोड़ दिया. मृतक की पहचान गांव सिलानी निवासी देवराज चाहर के रूप में हुई है, जो झज्जर की विजयलक्ष्मी सोसाइटी में रह रहा था और पेशे से वकील था. इस घटना की खबर फैलते ही इलाके में शोक और आक्रोश का माहौल बन गया.
पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच: मामले की जानकारी देते हुए एसीपी सुरेंद्र सिंह ने बताया कि, "घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि कहासुनी के बाद आरोपी ने चाकू से हमला किया था. पुलिस ने मृतक के पिता जगत सिंह के बयान के आधार पर हत्या का मामला दर्ज कर लिया है. आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की तीन टीमें गठित की गई हैं और संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है. जांच के बाद ही हत्या के पीछे की असली वजह स्पष्ट हो पाएगी."
वकीलों में आक्रोश: वहीं, इस पूरे मामले में बार एसोसिएशन के प्रधान दीपक गोयल ने कहा कि, "अगर जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की गई तो वकील अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने को मजबूर होंगे." उन्होंने पुलिस प्रशासन से जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है.
ये भी पढ़ें:कुरुक्षेत्र की ज्योतिसर की एसवाईएल नहर में दिखा 14 फुट का मगरमच्छ, मचा हड़कंप, रेस्क्यू की तैयारी शुरू