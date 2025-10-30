ETV Bharat / state

VIDEO : कानपुर में वकील ने दरोगा को जड़ा थप्पड़; साथी अधिवक्ता को छुड़ाने की कोशिश, लॉ स्टूडेंट पर किया था हमला, बाहर निकल आईं थीं आंतें

कचहरी में पुलिसकर्मियों के साथ धक्का-मुक्की, गाली-गलौज भी, एडीसीपी बोलीं-दोषियों पर होगी कार्रवाई.

पुलिस कर रही घटना की जांच.
पुलिस कर रही घटना की जांच. (Photo Credit; Kanpur Commissionerate Media Cell)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 30, 2025 at 8:43 PM IST

2 Min Read
कानपुर : कचहरी में वकीलों ने पुलिस के चंगुल से साथी अधिवक्ता को छुड़ाने की कोशिश की. लॉ स्टूडेंट पर जानलेवा हमले के मामले में पुलिस अधिवक्ता को वाहन में बैठाकर ले जा रही थी. इस दौरान वकीलों ने पुलिसकर्मियों के साथ धक्का-मुक्की की. एक वकील ने दरोगा को थप्पड़ भी जड़ दिया. वकीलों ने पुलिस को दौड़ा लिया. घटना का वीडियो भी सामने आया है. गुरुवार को आरोपी अधिवक्ता को जेल भेज दिया गया.

पूरा मामला रावतपुर थाना क्षेत्र के केशव पुरम का है. यहां का रहने वाला अभिजीत सिंह (22) लव स्टूडेंट है. 25 नवंबर को कुछ दबंगों ने चापड़ से उस हमला कर दिया था. इससे उसकी दो अंगुलियां कट गई थीं. डीसीपी वेस्ट दिनेश त्रिपाठी ने बताया कि छात्र के सिर और पेट में भी गंभीर चोट आई थी. उसकी आंतें भी बाहर निकल आईं थीं.

घटना का वीडियो आया सामने. (Video Credit; Kanpur Commissionerate Media Cell)

तीन आरोपियों को पहले ही जेल भेज चुकी है पुलिस : डीसीपी वेस्ट के अनुसार स्टूडेंट आईसीयू में है. उसका उपचार चल रहा है. इस मामले में परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने कई लोगों पर मुकदमा दर्ज किया था. पुलिस ने बीते दिनों तीन आरोपियों अमर सिंह, विजय सिंह और उसके साथी निखिल तिवारी को गिरफ्तार किया था. तीनों को जेल भेज दिया गया था. मामले में चौथे आरोपी प्रिंस की पुलिस तलाश कर रही थी. प्रिंस अधिवक्ता है.

वकीलों ने पुलिस को दीं गालियां : पुलिस ने गुरुवार को कचहरी से प्रिंस को गिरफ्तार कर लिया. इसके बाद उसे पुलिस की गाड़ी में बैठा लिया. यह जानकारी प्रिंस के साथी अधिवक्ताओं को लगी तो उन्होंने हंगामा करना शुरू कर दिया. पुलिस की गिरफ्त से प्रिंस को छुड़ाने की कोशिश की. पुलिसकर्मियों से धक्का-मुक्की की. पुलिस को गालियां भी दीं. इस दौरान एक वकील ने दरोगा को थप्पड़ भी जड़ दिया.

पुलिस ने कड़ी सुरक्षा में कोर्ट में पेश किया : पुलिस किसी तरह प्रिंस को वहां से लेकर निकली. इसका वीडियो भी सामने आया है. कानपुर कमिश्नरेट मीडिया सेल ने इसे साझा भी किया है. पुलिस ने गुरुवार को कड़ी सुरक्षा के बीच प्रिंस को कोर्ट में पेश किया. यहां से उसे जेल भेज दिया गया. एडीसीपी ईस्ट अंजलि विश्वकर्मा ने बताया कि रावतपुर थाना पुलिस आरोपी को कचहरी से ला रही थी. इस दौरान पुलिस के साथ मारपीट की गई. पुलिस जांच कर रही है. आरोपियों पर कार्रवाई की जाएगी.

