प्रयागराज में वकील को मारी तीन गोली, एक कांधे को छूकर निकली, दूसरी जांघ में लगी, साथी वकीलों ने किया हंगामा
जांच में सामने आया है कि अधिवक्ता के भतीजे ने ही हमला किया है. घटना के पीछे पुरानी रंजिश बताई जा रही है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : December 4, 2025 at 11:11 PM IST
प्रयागराज : शिवकुटी थाना क्षेत्र में गुरुवार शाम बदमाशों ने तेलियरगंज इलाके में जिला न्यायालय के अधिवक्ता विजयकांत पांडेय पर फायरिंग कर दी. उन पर ताबड़तोड़ तीन गोलियां चलाई गईं. एक गोली कंधे को छूती हुई निकल गई और दूसरी जांघ में लगी. तीसरी गोली निशाना चूक गई.
अचानक हुई फायरिंग से भीड़भाड़ वाला इलाका दहशत में आ गया. लोग इधर-उधर भागने लगे. गोली लगने के बाद अधिवक्ता सड़क पर गिरकर तड़पने लगे. मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस को सूचना दी. उधर, फायरिंग के बाद हमलावर मौके से भाग निकले.
विजयकांत पांडेय मूल रूप से होलागढ़ के रहने वाले हैं और तेलियरगंज के जोंधवल मोहल्ले में रहते हैं. वे रोज की तरह शाम को घर लौट रहे थे, तभी पहले से घात लगाए बैठे हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी. बाबा चौराहे के पास देर शाम हुई इस घटना से अफरातफरी मच गई.
घटना के बाद मौके पर वकीलों की भीड़ लग गई. वकीलों ने हमलावरों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर हंगामा शुरू कर दिया. वकीलों ने इस घटना के बाद कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए.
शिवकुटी इंस्पेक्टर रुकुमपाल सिंह ने बताया कि अधिवक्ता पर हमले के पीछे कारणों की जांच की जा रही है. परिजनों से पूछताछ की जा रही है. तहरीर लेकर जल्द ही केस दर्ज किया जाएगा. फिलहाल प्राथमिक जांच में सामने आया है कि अधिवक्ता के भतीजे ने ही हमला किया है. घटना के पीछे पुरानी रंजिश बताई जा रही है. फिलहाल आसपास के सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जा रहा है. पीड़ित से जानकारी जुटाई जा रही है. जल्द ही हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.
