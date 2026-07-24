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झांसी में रेस्टोरंट में खाना खा रहे युवक को बदमाशों ने मारी गोली, मौत

झांसी: झांसी नवाबाद थाना क्षेत्र के खिलौना सिनेमा के पास बने मेड किचिन रेस्टोरेंट पर अज्ञात बदमाश ने खाना खा रहे एक युवक के सिर में तमंचे से गोली मार दी. घटना के बाद रेस्टोरेंट में भगदड़ मच गई, गोली मारने की सूचना मिलते ही एसएसपी बीबीजीटीएस मूर्ति थाना और फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचे और आनन फानन में घायल को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज लेजाकर भर्ती कराया गया. जहां उसका इलाज चल रहा था. गुरुवार की रात उसकी मौत हो गई.



झांसी के गुरसराय निवासी ग्राम प्रधान रामादेवी का पुत्र संजय सिंह यादव अपने साथियों के साथ खिलौना सिनेमा के पास बने मेड किचिन रेस्टोरेंट में रात के समय खाना खाने गया था. इसी दौरान एक युवक आया ओर तमंचे से सटा कर उसकी कनपटी पर गोली मार दी.

गोली चलते ही रेस्टोरेंट में अफरा-तफरी मच गई. घटना की सूचना मिलते ही एसएसपी बीबीजीटीएस मूर्ति भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया और घायल संजय सिंह यादव को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया, जहां उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई. हत्यारे की धड़पकड़ के लिए पुलिस की टीमें लगाई गई है.



झांसी नवाबाद थाना क्षेत्र स्थित द मैड किचन रेस्ट्रोरेंट में खाना खाते समय संजय सिंह नाम के युवक को एक अज्ञात बदमाश ने सिर में तमंचा सटाकर गोली मार दी. इलाज के दौरान देर रात संजय की मेडिकल कॉलेज में मौत हो गई, संजय सिंह अपने 4 दोस्तों के साथ रात के समय रेस्ट्रोरेंट में खाना खाने गया था, तभी बदमाश वारदात को अंजाम देकर बाइक लेकर खड़े साथी के साथ फरार हो गया. संजय एलएलबी का छात्र था. वह कचहरी में एक अधिवक्ता के यहां मुंशी का काम भी करता था. पुलिस की 3 टीमें आरोपियों की पहचान कर उनको तलाशने में जुटी हैं.