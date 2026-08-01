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चंडीगढ़ में वकील ने पुलिस के सामने महिला को गोली मारी, कोर्ट के आदेश पर कोठी पर कब्जा लेने पहुंची थी राजिंदर कौर

Lawyer shoots woman in Chandigarh ( ETV Bharat )