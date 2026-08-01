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चंडीगढ़ में वकील ने पुलिस के सामने महिला को गोली मारी, कोर्ट के आदेश पर कोठी पर कब्जा लेने पहुंची थी राजिंदर कौर

चंडीगढ़ में वकील ने महिला को गोली मार दी. महिला कोर्ट के आदेश पर पुलिसकर्मियों के साथ कोठी पर कब्जा हटवाने पहुंची थी.

Lawyer shoots woman in Chandigarh
Lawyer shoots woman in Chandigarh (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 1, 2026 at 4:35 PM IST

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चंडीगढ़: सेक्टर-42 में संपत्ति विवाद को लेकर महिला को गोली मारने का मामला सामने आया है. आरोप है कि कोर्ट के आदेश पर कोठी खाली कराने पहुंची महिला पर कोठी पर कब्जा कर बैठे वकील ने अपनी लाइसेंसी बंदूक से फायरिंग की, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गईं. घायल महिला की पहचान राजिंदर कौर के रूप में हुई है. उसे गंभीर हालत में तुरंत पीजीआई चंडीगढ़ में भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार चल रहा है.

चंडीगढ़ में वकील ने महिला पर की फायरिंग: प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, कोर्ट के आदेश के तहत कोठी का कब्जा खाली कराने की कार्रवाई की जा रही थी. आरोप है कि इस दौरान कोठी पर कब्जा किए बैठे वकील जेपीएस चड्ढा ने अपनी लाइसेंसी दोनाली बंदूक से महिला पर फायरिंग कर दी. गोली राजिंदर कौर के मुंह में लगी. फिलहाल चंडीगढ़ पुलिस ने पूरे इलाके को सील कर दिया है और मामले की जांच जारी है. जानकारी के मुताबिक जिस वक्त ये घटना हुई उस वक्त कोठी का कब्जा दिलवाने के लिए कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस की टीम भी महिला के साथ मौजूद थी.

चंडीगढ़ में वकील ने पुलिस के सामने महिला को गोली मारी, आरोपी गिरफ्तार (ETV Bharat)

पुलिस की टीम के साथ पहुंची थी महिला: चंडीगढ़ पुलिस के डीएसपी धीरज कुमार ने बताया कि "मनजिंदर कौर नाम की महिला पुलिस के साथ कोर्ट के आदेश पर फ्लैट का कब्जा लेने पहुंची थी, लेकिन फ्लैट में रह रहे JPS चड्ढा नाम के वकील ने फ्लैट को अंदर से लॉक कर लिया. पुलिस कर्मियों ने भी लोक खोलने के लिए कहा, लेकिन लॉक नहीं खोला. इसके बाद पुलिस कर्मियों ने लॉक तोड़कर कब्जा दिलवाने की कोशिश की."

आरोपी गिरफ्तार: डीएसपी धीरज कुमार ने कहा "इस दौरान आरोपी वकील ने बालकनी से आकर अपनी लाइसेंसी दोनाली बंदूक से महिला पर गोली चला दी. महिला के मुंह पर गोली लगने से वो घायल हो गई. गोली चलाने वाला वकील है. जिसकी पहचान JPS चड्ढा के रूप में हुई है. घायल महिला का नाम मनजिंदर कौर है. आरोपी वकील पिछले 36 साल से फ्लैट में किराएदार के रूप में कब्जा कर के बैठा था. जब ये वारदात हुई, तब पुलिस भी पीड़ित के साथ मौके पर थी. अचानक आरोपी ने गोली चलाई. आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है."

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