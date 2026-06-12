उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच की मांग, केंद्रीय विधि मंत्री से मिले मेवाड़-वागड़ क्षेत्र के वकील
वकीलों के प्रतिनिधिमंडल ने कहा- लंबी दूरी तय कर जाना पड़ता है जोधपुर. लंबित अपीलों और जमानत नहीं मिलने के कारण कैदियों को भी दिक्कत.
Published : June 12, 2026 at 7:01 PM IST
उदयपुर: मेवाड़-वागड़ क्षेत्र में हाईकोर्ट बेंच बनाने की लंबे समय से चली आ रही मांग लेकर मेवाड़-वागड़ हाईकोर्ट बेंच संघर्ष समिति और बार एसोसिएशन उदयपुर के प्रतिनिधि शुक्रवार को नई दिल्ली में केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल से मिले. प्रतिनिधिमंडल ने उदयपुर में शीघ्र हाईकोर्ट बेंच स्थापित करने की मांग की और ज्ञापन सौंपा.
मेवाड़-वागड़ हाईकोर्ट बेंच संघर्ष समिति के मीडिया प्रभारी हरीश पालीवाल ने बताया कि समिति संयोजक रमेश नंदवाना और बार एसोसिएशन अध्यक्ष जितेंद्र जैन के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल की विधि मंत्री से मुलाकात पंजाब के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया के प्रयासों से संभव हुई. संयोजक नंदवाना ने उदयपुर संभाग में हाईकोर्ट बेंच की आवश्यकता पर विस्तार से जानकारी दी. उन्होंने बताया कि मेवाड़-वागड़ क्षेत्र के लोगों को न्यायिक कार्यों के लिए जोधपुर जाना पड़ता है. इससे समय और धन की हानि होती है. लंबित अपीलों और जमानत नहीं मिलने के कारण जेलों में बंद कैदियों की समस्याओं का भी उल्लेख किया गया.
पढ़ें: उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच की मांग, केंद्रीय मंत्री मेघवाल के बयान के विरोध में वकीलों का प्रदर्शन
नंदवाना ने कहा कि उदयपुर संभाग आदिवासी बहुल क्षेत्र है. संविधान की पांचवीं अनुसूची के प्रावधानों के तहत यहां हाईकोर्ट बेंच की स्थापना को प्राथमिकता दी जा सकती है. उन्होंने अन्य राज्यों में स्थापित हाईकोर्ट बेंचों के उदाहरण भी मंत्री के समक्ष रखे. बार एसोसिएशन अध्यक्ष जैन ने 44 वर्षों से लंबित हाईकोर्ट बेंच की मांग से संबंधित ज्ञापन मंत्री को सौंपा. करीब एक घंटे मंत्री ने प्रतिनिधिमंडल की मांगें सुनी. मंत्री ने उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच की आवश्यकता से जुड़े सभी पहलुओं पर विचार कर शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया.
प्रमुख मांगें और उसके फायदे गिनाए
- उदयपुर में हाईकोर्ट की स्थायी बेंच की स्थापना
- मेवाड़-वागड़ संभाग के लोगों को जोधपुर की लंबी दूरी से मिलेगी राहत
- गरीब, आदिवासी और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को सुलभ एवं सस्ता न्याय मुहैया कराना
- उदयपुर संभाग के आठ जिलों के लाखों मामलों की सुनवाई स्थानीय स्तर पर कराना
- न्यायिक प्रक्रिया में समय और आर्थिक खर्च कम करना
- क्षेत्र की भौगोलिक, जनसंख्या और लंबित मामलों की संख्या को देखते बेंच की स्थापना
- आदिवासी क्षेत्र की विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते न्यायिक सुविधाओं का विस्तार
- राज्य और केंद्र सरकार से हाईकोर्ट बेंच की अनुशंसा कर इसे शीघ्र मंजूरी दिलाने की मांग
वर्ष 1982 से मांग: संघर्ष समिति ने कहा कि वर्ष 1982 से यह मांग लगातार उठ रही है, लेकिन ठोस निर्णय नहीं हुआ. अधिवक्ताओं का तर्क है कि उदयपुर संभाग से बड़ी संख्या में मामले हाईकोर्ट पहुंचते हैं, इसलिए यहां बेंच बनाना न्यायहित में है. इस मुद्दे पर चार दशक में कई बार बंद, धरना-प्रदर्शन, हस्ताक्षर अभियान और जनप्रतिनिधियों के माध्यम से सरकार का ध्यान खींचा गया, लेकिन मांग अभी लंबित है.
पढ़ें:बीकानेर दौरे पर CJI बीआर गवई, वकीलों ने की हाईकोर्ट बेंच की मांग, मिला सिर्फ आश्वासन