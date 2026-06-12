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उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच की मांग, केंद्रीय विधि मंत्री से मिले मेवाड़-वागड़ क्षेत्र के वकील

उदयपुर: मेवाड़-वागड़ क्षेत्र में हाईकोर्ट बेंच बनाने की लंबे समय से चली आ रही मांग लेकर मेवाड़-वागड़ हाईकोर्ट बेंच संघर्ष समिति और बार एसोसिएशन उदयपुर के प्रतिनिधि शुक्रवार को नई दिल्ली में केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल से मिले. प्रतिनिधिमंडल ने उदयपुर में शीघ्र हाईकोर्ट बेंच स्थापित करने की मांग की और ज्ञापन सौंपा.

मेवाड़-वागड़ हाईकोर्ट बेंच संघर्ष समिति के मीडिया प्रभारी हरीश पालीवाल ने बताया कि समिति संयोजक रमेश नंदवाना और बार एसोसिएशन अध्यक्ष जितेंद्र जैन के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल की विधि मंत्री से मुलाकात पंजाब के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया के प्रयासों से संभव हुई. संयोजक नंदवाना ने उदयपुर संभाग में हाईकोर्ट बेंच की आवश्यकता पर विस्तार से जानकारी दी. उन्होंने बताया कि मेवाड़-वागड़ क्षेत्र के लोगों को न्यायिक कार्यों के लिए जोधपुर जाना पड़ता है. इससे समय और धन की हानि होती है. लंबित अपीलों और जमानत नहीं मिलने के कारण जेलों में बंद कैदियों की समस्याओं का भी उल्लेख किया गया.

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नंदवाना ने कहा कि उदयपुर संभाग आदिवासी बहुल क्षेत्र है. संविधान की पांचवीं अनुसूची के प्रावधानों के तहत यहां हाईकोर्ट बेंच की स्थापना को प्राथमिकता दी जा सकती है. उन्होंने अन्य राज्यों में स्थापित हाईकोर्ट बेंचों के उदाहरण भी मंत्री के समक्ष रखे. बार एसोसिएशन अध्यक्ष जैन ने 44 वर्षों से लंबित हाईकोर्ट बेंच की मांग से संबंधित ज्ञापन मंत्री को सौंपा. करीब एक घंटे मंत्री ने प्रतिनिधिमंडल की मांगें सुनी. मंत्री ने उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच की आवश्यकता से जुड़े सभी पहलुओं पर विचार कर शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया.