CJI पर जूता फेंकने वाले वकील राकेश किशोर पहुंचे खजुराहो, जवारी मंदिर में करेंगे प्रार्थना

पूजा, ध्यान या योग की मनाही आर्कियोलॉजिकल अधिकारी दीक्षांत चावरे ने बताया कि, ''खजुराहो के सभी स्मारक आम पर्यटकों के लिए खुले हैं, लेकिन वहां किसी भी तरह की पूजा, अर्चना, ध्यान या योग करना सख्त मना है.'' उन्होंने स्पष्ट किया कि, ''राकेश किशोर द्वारा ऐसी किसी भी गतिविधि के लिए कोई अनुमति नहीं ली गई है. नियमों के विरुद्ध कार्य करने पर कार्रवाई की जाएगी.''

खजुराहो: मुख्य न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई के ऊपर जूता फेंकने की कोशिश करने वाले वकील डॉ. राजेश किशोर कुमार खजुराहो पहुंचे. वह सबसे पहले जवारी मंदिर पहुंचे और वहां का निरीक्षण किया. यह वही मंदिर है जिसको लेकर वकील ने CJI बीआर गवई के साथ अभद्रता की थी. वकील मंदिर में भगवान विष्णु की खंडित प्रतिमा की दोबारा स्थापना की करेंगे, वह आज बुधवार सुबह 10 बजे जवारी मंदिर में प्रार्थना करेंगे. उन्होंने यहां योग करने की भी बात कही है.

खजुराहो थाना प्रभारी प्रशांत सेन ने जानकारी दी कि, ''आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (ASI) ने इस पूरे मामले में सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है. विभाग ने एक आवेदन देकर पुलिस से कानून व्यवस्था और शांति बनाए रखने के लिए मंदिर परिसर में अतिरिक्त सुरक्षा देने का आग्रह किया है. क्योंकि राकेश किशोर के आगमन से जुड़ा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.''

याचिका खारिज तो CJI पर जूता फेंकने की कोशिश

डॉ. राकेश किशोर वही वकील हैं, जिन्होंने 6 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान CJI गवई पर जूता फेंकने की कोशिश की थी. इस घटना के बाद उन्हें हिरासत में लिया गया और 7 अक्टूबर को बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया था. वकील राकेश किशोर का कहना था कि वह खजुराहो मंदिर में भगवान विष्णु की 7 फीट की खंडित मूर्ति को रिस्टोर करने की मांग वाली याचिका पर सीजेआई गवई की टिप्पणी से वह नाराज थे.

सीजेआई बीआर गवई ने याचिकाकर्ता से कहा था कि, ''जाओ और देवता से ही कुछ करने के लिए कहो. तुम कहते हो कि तुम भगवान विष्णु के कट्टर भक्त हो, तो जाओ और अभी प्रार्थना करो.'' इस बात पर वकील डॉ. राकेश किशोर गुस्सा हो गए थे और उन्होंने कोर्ट रूम में CJI पर जूता उछालने की कोशिश की थी.