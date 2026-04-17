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सोनभद्र में वकील राजेश यादव हत्याकांड का खुलासा, मृतक किशोर के पिता ने कराई थी हत्या, ट्रक से कुचलने वाला गिरफ्तार

वकील राजेश यादव किशोर के अपहरण और हत्या मामले में आरोपी था. दिसंबर 2025 में हुई थी हत्या.

पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार.
पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 17, 2026 at 6:31 PM IST

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सोनभद्र : पुलिस ने सड़क दुर्घटना में कथित तौर पर हुई वकील की मौत से पर्दा उठा दिया है. पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा ने बताया कि वकील की मौत कोई एक्सीडेंट नहीं, बल्कि प्लानिंग के साथ एक्सीडेंट का रूप दिया गया था. पिता ने बेटे के हत्यारे वकील राजेश यादव को मरवाया था. मृतक वकील राजेश यादव एक किशोर के अपहरण और हत्या का आरोपी था. वर्तमान में जमानत पर जेल से बाहर था. मामला घोरावल थाना क्षेत्र का है.

पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा ने बताया, दिसंबर 2025 में राबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के घोरावल बाईपास पर सतौहा मोड़ के पास ट्रक से टक्कर में वकील राजेश यादव की मौत हो गई थी. 2023 में मंगल पाल के पुत्र अनुराग पाल की अपहरण के बाद हत्या कर दी गई थी. मामले में वकील राजेश यादव भी आरोपी थे. जांच पड़ताल में पता चला कि किशोर के पिता ने आरोपी वकील राजेश यादव की हत्या के लिए पूरा प्लान तैयार किया था.

एसपी अभिषेक वर्मा ने बताया, वकील राजेश यादव की मौत मामले में थाना घोरावल में मुकदमा दर्ज किया गया था. प्रारंभिक जांच में यह मामला सड़क दुर्घटना का लग रहा था. लेकिन विवेचना के दौरान घटनास्थल के निरीक्षण, भौतिक साक्ष्यों और तकनीकी विश्लेषण (कॉल डिटेल रिकॉर्ड आदि) से स्पष्ट हुआ कि यह एक सुनियोजित हत्या थी.

जांच में सामने आया कि रंजिश के चलते मंगल पाल ने वकील राजेश यादव की हत्या की साजिश रची. योजना के तहत एक पुराना ट्रक खरीदा गया और अभियुक्त अभय पाल को इसमें शामिल किया गया. घटना से पहले तीन दिन तक राजेश यादव की रेकी की गई थी. 8 दिसंबर 2025 को राजेश यादव की लोकेशन मिलने पर खुटहा बाईपास पर ट्रक से उसकी क्रेटा कार में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे राजेश की मौत हो गई.

घटना को दुर्घटना का रूप देने का प्रयास किया गया, लेकिन पुलिस की गहन जांच में पूरा षड्यंत्र उजागर हो गया. गुरेठ मोड़ से ओदार जाने वाली सड़क पर चेकिंग के दौरान पुलिस टीम ने अभियुक्त अभय पाल (35) पुत्र धनुरधारी पाल, निवासी ग्राम रोप, थाना रॉबर्ट्सगंज को शुक्रवार सुबह गिरफ्तार कर लिया. पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा ने बताया कि हत्या की साजिश रचने वाले मंगल पाल की तलाश पुलिस कर रही है और 25000 रुपये का इनाम भी घोषित किया गया है. जल्द ही मुख्य आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

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