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सोनभद्र में वकील राजेश यादव हत्याकांड का खुलासा, मृतक किशोर के पिता ने कराई थी हत्या, ट्रक से कुचलने वाला गिरफ्तार

पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार. ( Photo Credit; ETV Bharat )

सोनभद्र : पुलिस ने सड़क दुर्घटना में कथित तौर पर हुई वकील की मौत से पर्दा उठा दिया है. पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा ने बताया कि वकील की मौत कोई एक्सीडेंट नहीं, बल्कि प्लानिंग के साथ एक्सीडेंट का रूप दिया गया था. पिता ने बेटे के हत्यारे वकील राजेश यादव को मरवाया था. मृतक वकील राजेश यादव एक किशोर के अपहरण और हत्या का आरोपी था. वर्तमान में जमानत पर जेल से बाहर था. मामला घोरावल थाना क्षेत्र का है. पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा ने बताया, दिसंबर 2025 में राबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के घोरावल बाईपास पर सतौहा मोड़ के पास ट्रक से टक्कर में वकील राजेश यादव की मौत हो गई थी. 2023 में मंगल पाल के पुत्र अनुराग पाल की अपहरण के बाद हत्या कर दी गई थी. मामले में वकील राजेश यादव भी आरोपी थे. जांच पड़ताल में पता चला कि किशोर के पिता ने आरोपी वकील राजेश यादव की हत्या के लिए पूरा प्लान तैयार किया था. एसपी अभिषेक वर्मा ने बताया, वकील राजेश यादव की मौत मामले में थाना घोरावल में मुकदमा दर्ज किया गया था. प्रारंभिक जांच में यह मामला सड़क दुर्घटना का लग रहा था. लेकिन विवेचना के दौरान घटनास्थल के निरीक्षण, भौतिक साक्ष्यों और तकनीकी विश्लेषण (कॉल डिटेल रिकॉर्ड आदि) से स्पष्ट हुआ कि यह एक सुनियोजित हत्या थी.